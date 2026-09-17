El PBI creció 2% en el segundo trimestre del año, según el INDEC

El Producto Bruto Interno mostró una mejora con respecto al mismo trimestre de 2025, pero cayó en comparación con los tres meses previos. A la vez, acumuló un alza del 2,2% en los primeros seis meses del año. Cuáles fueron los sectores que más crecieron y los más afectados.

El Producto Bruto Interno (PBI) aumentó un 2% en el segundo trimestre del año, con respecto al mismo período de 2025. Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PBI mostró una caída del 0,6% en términos desestacionalizados. En esa medición, el organismo estadístico detalló que se registraron variaciones negativas en las importaciones (-3,5%), el consumo privado (-2,4%), el consumo público (-2,3%) y la formación bruta de capital fijo (-0,8%). En sentido contrario, las exportaciones tuvieron una suba 2,5%.

A la vez, el indicador acumuló un alza del 2,2% en el primer semestre, en comparación con el mismo período de 2025. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó ese último dato y resaltó: “El indicador tendencia-ciclo registró en el segundo trimestre una suba trimestral de 0,8%, similar a la del primer trimestre, y alcanzó un nuevo máximo histórico”.

Por el lado de la oferta, el Indec informó que en la comparación interanual, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (44,7%), Explotación de minas y canteras (16,4%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%). “De los 16 sectores de actividad en que se desagrega la medición del PIB, 13 registraron crecimiento interanual en el trimestre”, indicó Caputo en su cuenta de X.

Cómo se calcula el crecimiento del PBI

El incremento interanual del PBI es el resultado de la suma entre las mediciones que el Indec hace del consumo (público y privado), la inversión y las exportaciones. A eso se le restan las importaciones.

De acuerdo con los datos publicados este jueves, en la comparación interanual del segundo trimestre, el desempeño de esos indicadores fue el siguiente: