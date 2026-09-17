Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

El gran festejo de Sol tras consagrarse ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

Published

La campeona de la temporada salió de la casa y compartió la celebración de su triunfo con sus seres queridos. Mirá el video.

La participante ganó el certamen y tuvo su revancha después de quedar en el quinto lugar en la edición 2011.

Sol Abraham venció a Yipio Pintos y se consagró ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada(Telefe) tras convertirse en la participante más votada.

Después de 19 años, una mujer volvió a ser campeona del reality. La última había sido Marianela Mirra en la edición de 2007.

Sol Abraham fue atacada con agua e insultos en la final de Gran Hermano 2026: el polémico video

Sol Abraham fue atacada con agua e insultos en la final de Gran Hermano 2026: el polémico video

La tucumana cortó la racha de dos jugadores uruguayos consecutivos ganando el reality. Bautista Mascia fue el vencedor en la edición 2023-2024, mientras que Santiago “Tato” Algorta se llevó el premio mayor en la 2024-2025.

Sol Abraham es la campeona de Gran Hermano 2026 (Foto: captura Telefe)
Sol Abraham es la campeona de Gran Hermano 2026 (Foto: captura Telefe)

La campeona recibió un premio de 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

En tanto, Yipio se llevó una casa y 20 millones de pesos por el segundo lugar

Así fue el momento en el que Sol Abraham apagó las luces de la casa

Antes de apagar las luces de la casa, la concursante repitió varias veces “jaque mate”. “Gracias, gracias, gracias. Te amo, Gran Hermano, sentenció.

Vale recordar que Abraham tuvo un paso particular por esta Generación Dorada: fue de intercambio a la Casa de los famosos, luego la expulsaron y después volvió a ingresar al juego en el repechaje, gracias al voto de la gente.

 

Solange Abraham apagó las luces de Gran Hermano 2026 (Foto: captura Telefe)

“Valió la pena todo, valió la pena todo el esfuerzo. Gracias. Gracias, por Dios. Soy la última. No lo puedo creer. Estoy sola. 43 personas y soy la última. No hay nadie”, dijo entre lágrimas.

Y siguió: “Estoy muy emocionada. Estoy temblando. Gracias gente, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por invitarme a tu casa, Gran Hermano, gracias por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creerlo. No puedo creer que todo el esfuerzo y el sacrificio valió la pena”.

Sol Abraham apagó las luces de la casa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)
Sol Abraham apagó las luces de la casa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Por último, dijo: “Te quiero agradecer esta segunda oportunidad. Me diste la oportunidad de volver a esta casa, que valoro, que traté de honrar, y espero haber estado a la altura de todo esto. No puedo creer estar viviendo esto, apagando la luz de tu casa”.

De esta manera, tuvo revancha de la edición 2011, cuando participó por primera vez, y quedó en quinto lugar.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Diputados

Colonia Elisa: Vargas y Romero Castelan acompañan el reclamo del edil Fidel Ibarra frente a la improvisación del Intendente Maidana

En recorrida por la localidad Samuel Vargas disparo ” Yo le diría al jefe comunal que gobernar no es esperar a que llueva para...

5 días ago

Politica

Zdero increpó a una vecina de Lote 88 que le reclamó “Se está terminando su gestión y no tenemos solución”

“Se está terminando su gestión”. Una vecina del Lote 88, en Miraflores, le planteó de frente al gobernador Leandro Zdero el cansancio de quienes...

5 días ago

Politica

Causa Exen Gym: la Fiscalía Federal dictaminó en contra del pedido de los trabajadores para reabrir las sedes

El fiscal federal Patricio Sabadini rechazó el pedido de los trabajadores de Exen Gym para reabrir tres sedes mediante un fideicomiso de administración transitoria....

4 días ago

NOTICIAS

Tirar canela en polvo en la tierra de la lengua de suegra: para qué sirve y por qué los jardineros lo recomiendan

Este truco casero se hizo popular entre los aficionados a las plantas por las propiedades antifúngicas atribuidas a la especia. Sin embargo, hay una...

3 días ago