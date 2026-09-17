El gran festejo de Sol tras consagrarse ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

Sol Abraham venció a Yipio Pintos y se consagró ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada(Telefe) tras convertirse en la participante más votada.

Después de 19 años, una mujer volvió a ser campeona del reality. La última había sido Marianela Mirra en la edición de 2007.

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La tucumana cortó la racha de dos jugadores uruguayos consecutivos ganando el reality. Bautista Mascia fue el vencedor en la edición 2023-2024, mientras que Santiago “Tato” Algorta se llevó el premio mayor en la 2024-2025.

Sol Abraham es la campeona de Gran Hermano 2026 (Foto: captura Telefe)

La campeona recibió un premio de 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

En tanto, Yipio se llevó una casa y 20 millones de pesos por el segundo lugar