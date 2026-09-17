¡Desbancó a Sofi Martínez! Está considerada la periodista deportiva más sexy del mundo

El reinado de Sofi Martínez está en jaque. Mientras ella sigue envuelta en su eterno histeriqueo con Diego Leuco, le salió la competencia más fuerte y es probable que deje de ser la periodista preferida de los mejores jugadores del planeta. Algunos dicen que Antonella González, la enigmática «Anto Sports», ya la desbancó.

Antonella es una verdadera bomba. Está afincada en Miami y desde hace un tiempo cubre todos los partidos que disputa el Inter. Y como el Inter está lleno de argentinos, y argentinos muy famosos y reconocidos, ella se volvió un comentario habitual tanto para algunos muchachos como, lógicamente, para algunas de sus parejas.

La «armada argentina» del Inter la encabezan, lógicamente, los siempre amigos y cercanos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, prácticamente su lugarteniente más celosa. Antonella le ha hecho más de un reportaje al mejor jugador del mundo y esa cercanía le ha hecho ganar su confianza y su aprecio. Alguna vez, hace un tiempo, se dijo que Antonella, Antonella Roccuzzo, la mujer del 10, se había puesto celosa y le había pedido a su esposo que no le diera más notas.

Sí, se llama igual que la rosarina que acompaña a Messi desde que eran dos adolescentes. Algunos dicen que Tini, futura mujer de Rodrigo De Paul, también le echó el ojo y le tiene un poco de desconfianza. No es para menos: la reportera es tan bonita y tan sensual que fue elegida en una encuesta reciente como «la periodista deportiva más sexy del mundo».

ESTA CONSIDERADA LA PERIODISTA DEPORTIVA MAS SEXY DEL MUNDO, SE LLAMA ANTONELLA Y DICE QUE MESSI LE CAMBIO LA VIDA

Antonella repartía cajas para Amazon cuando fue observada por un productor que le propuso despuntar su otra pasión, el periodismo deportivo, para el que se había preparado mientras soñaba con ser jugadora de voleibol profesional. Le tocó cubrir el debut de Messi en el Inter de Miami en un partido contra el Cruz Azul de México y logró un testimonio de La Pulga que, dice, «le cambió la vida».

A partir de esa nota le llegaron mejores contratos, propuestas interesantes, puertas que se abrieron y un pasado de esfuerzo, sacrificio y carencias en Venezuela que se cerró, piensa, para siempre. En Argentina se volvió viral porque mientras pasaban la nota que le hizo a Messi,José Chatruc, ex futbolista profeisonal y ex de Sabrina Rojas, pidió su insta en vivo. Se lo entiende perfectamente.