Nicolás del Caño convocó a la Marcha de la Bronca contra Javier Milei: “Hay que terminar con la pasividad”

El diputado nacional del Frente de Izquierda convocó a la movilización del 19 de septiembre, cuestionó las políticas del Gobierno y reclamó mayor acción de las centrales sindicales.

Nicolás del Caño habló en Radio Splendid sobre la Marcha de la Bronca que se realizará este sábado 19 de septiembre. El diputado nacional del Frente de Izquierda explicó los motivos de la convocatoria y apuntó contra las políticas de Javier Milei.

Según detalló, la movilización reunirá a distintos sectores políticos y sociales. Participarán organizaciones ambientales, movimientos de mujeres, agrupaciones estudiantiles, artistas y diferentes espacios sociales. La concentración comenzará a las 15:30 en el Congreso y avanzará hacia Plaza de Mayo.

Los reclamos contra el Gobierno de Javier Milei

En ese sentido, Del Caño señaló que la marcha busca expresar el rechazo a las medidas del Gobierno. “El objetivo justamente era expresar un rechazo a la política de Javier Milei, a todos sus cómplices”, expresó durante la entrevista.

Además, enumeró distintos reclamos vinculados con la situación económica y social. Entre ellos mencionó los salarios, las jubilaciones, el endeudamiento, la educación pública, la salud, la discapacidad y el desarrollo científico y tecnológico.

Por otra parte, el diputado sostuvo que existen “muchas broncas” y situaciones concretas que explican la convocatoria. En particular, hizo referencia a trabajadores despedidos y a personas que perdieron sus ingresos. “Hay una situación realmente angustiante para muchas personas”, planteó.

El pedido de Del Caño a las centrales sindicales

A su vez, Del Caño cuestionó la respuesta de las conducciones gremiales. Según manifestó, los distintos sectores enfrentan sus problemas de manera separada y reclamó un plan de lucha común. “Hay que terminar con la pasividad que ponen las centrales sindicales”, expresó.

Asimismo, destacó movilizaciones recientes de distintos colectivos. Como ejemplo, mencionó las protestas vinculadas con la discapacidad y otras demandas sociales. También recordó una movilización en la que, según su relato, los manifestantes continuaron en el lugar pese a la represión.

Finalmente, Del Caño convocó a participar de la jornada del sábado y anticipó movilizaciones en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, la actividad comenzará a las 15:30 en el Congreso, seguirá hasta Plaza de Mayo y tendrá la lectura de un documento. Además, distintos artistas participarán de la jornada y se espera una convocatoria amplia.