Buscaban desarmaderos en Resistencia y hallaron en un taller una moto con pedido de secuestro de 2023

La Policía inspeccionó seis talleres y detectó una Honda Wave buscada por una causa de robo. Además, labró actas por falta de habilitación municipal en cuatro establecimientos. En total, verificaron 96 motos, siete motores y cuatro chasis.

Una Honda Wave con pedido de secuestro vigente desde marzo de 2023 fue encontrada este martes en un taller de avenida Alvear al 1000, en Resistencia. El hallazgo se produjo durante un operativo de inspección en seis locales, realizado después de tareas de recolección de información sobre posibles desarmaderos clandestinos.

Los controles se desarrollaron entre las 9 y las 12 del 15 de septiembre , con intervención de la División Registro y Control de Talleres, el Grupo Motorizado Lince y un inspector municipal. Los agentes revisaron 96 motocicletas, siete motores y cuatro chasis , además de solicitar habilitaciones, libros de registro y documentación sobre la procedencia de los vehículos.

Una moto sin patente y con pedido activo por robo

En el establecimiento de avenida Alvear 1085 , los efectivos verificaron una Honda Wave negra que no tenía patente colocada. Al consultar sus datos en los sistemas de registro, detectaron que presentaba un pedido activo del 9 de marzo de 2023 , solicitado por la Comisaría Segunda de Resistencia en una causa por supuesto robo.

La intervención fue comunicada a la Fiscalía de Investigación Penal N.º 15 , que dispuso el secuestro del rodado y la notificación a quien manifestó ser su propietario para que se presente en la Comisaría Segunda y acredite la titularidad. La motocicleta fue trasladada a esa dependencia y entregada mediante un acta de secuestro.

Operativos en distintos talleres de Resistencia

Cuatro talleres sin habilitación municipal

Durante el mismo operativo se labraron actas por falta de habilitación municipal en cuatro talleres , ubicados en avenida Marconi al 1200, avenida Mac Lean al 800, Frei Capelli al 800 y Padre Cequeira al 800. Según el informe policial, las motos, los motores y los chasis revisados en esos establecimientos no presentaron impedimentos legales. Tampoco se informaron irregularidades en el taller inspeccionado sobre Misionero Klein al 800.

Operativos en distintos talleres de Resistencia

Aunque los procedimientos se originaron en averiguaciones sobre posibles desarmaderos clandestinos, el parte no informó que se hubiera confirmado esa actividad en los locales inspeccionados . El resultado consignado fue el secuestro de la motocicleta buscada por robo y las cuatro actas por falta de habilitación.