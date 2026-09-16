“Ficha Sana”: Jorge Capitanich explicó el proyecto del peronismo para controlar a los funcionarios

El senador de Unión por la Patria explicó los principales puntos de la iniciativa que propone controles psicofísicos y toxicológicos para quienes aspiren a cargos públicos.

El senador nacional de Unión por la Patria, Jorge Capitanich, explicó el proyecto denominado “Ficha Sana”, una iniciativa que busca establecer controles psicofísicos y toxicológicos para quienes aspiren a ocupar cargos públicos. La propuesta forma parte del debate sobre la reforma política y plantea nuevos requisitos para funcionarios y candidatos.

“Cualquier trabajador cuando aspira a ocupar un puesto de trabajo se hace un psicofísico, nos parece que esto también debería formar parte”, sostuvo Capitanich al explicar los fundamentos de la iniciativa. El proyecto aparece en medio de la discusión parlamentaria por Ficha Limpia, impulsada desde el oficialismo.

Qué propone el proyecto “Ficha Sana”

Según explicó Capitanich, la iniciativa contempla evaluaciones clínicas, psicológicas y toxicológicas para quienes desempeñen funciones de alta responsabilidad institucional. De esta manera, se busca incorporar controles que permitan conocer las condiciones de quienes tendrán a su cargo decisiones que afectan a la sociedad.

“Esto no va en contra ni en detrimento de nadie, sino a favor de la seguridad y el bienestar de la sociedad”, afirmó el legislador. La propuesta establece además que los estudios deben ser realizados por profesionales de la salud y bajo criterios de confidencialidad.

Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con el resultado de las evaluaciones. De acuerdo con la explicación de Capitanich, si el examen es considerado adverso, la persona no podría asumir o continuar ejerciendo el cargo.

“En el caso de que el resultado del examen psicofísico toxicológico sea adverso, el funcionario público no podrá asumir o ejercer el cargo”, señala el texto citado por el senador. La iniciativa busca así convertir los controles médicos en un requisito previo para el ejercicio de determinadas responsabilidades públicas.

El debate con Ficha Limpia

La propuesta se inscribe en una discusión política más amplia sobre los requisitos para acceder a cargos electivos. El bloque peronista comenzó a analizar una iniciativa basada en un proyecto elaborado por Capitanich, aunque algunos detalles todavía se encuentran en discusión dentro de la bancada.

En ese escenario, Ficha Sana aparece como una respuesta política a Ficha Limpia, el proyecto que busca establecer restricciones para determinadas candidaturas a partir de antecedentes judiciales. El debate incorpora así dos criterios diferentes sobre las condiciones que deberían cumplir quienes buscan acceder a cargos públicos.

Capitanich también vinculó la discusión con la necesidad de aplicar reglas de transparencia e igualdad dentro de las instituciones. En particular, planteó la importancia de que las normas sobre ética pública alcancen a los distintos sectores del Estado.

La reforma política y el financiamiento electoral

El senador también cuestionó otros aspectos de la reforma política que se discute en el Congreso. Entre ellos mencionó la modificación del sistema de financiamiento de las campañas y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar los controles sobre el dinero que ingresa a la actividad partidaria.

Para Capitanich, la discusión sobre las candidaturas debe estar acompañada por reglas claras y mecanismos de transparencia. La iniciativa “Ficha Sana” suma así un nuevo capítulo al debate sobre la reforma electoral y los requisitos para quienes buscan ocupar cargos de representación popular.

Por el momento, el proyecto continúa bajo análisis del peronismo en el Senado y algunos de sus detalles todavía deben definirse. Entre los puntos que concentran la discusión aparecen los criterios de evaluación, el alcance de los controles y el mecanismo para garantizar la confidencialidad de los resultados.