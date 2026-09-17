“Soy pobre, pero no soy estúpida”: la madre de Nelson Gusak denunció irregularidades en la investigación

Silvana Espinoza volvió a cuestionar a la Fiscalía por la investigación de la muerte de su hijo. Aseguró que le informaron que habían citado a los policías involucrados, pero que al revisar el expediente encontró una sola declaración. A casi un año de la desaparición, todavía espera los resultados del ADN para poder enterrar los restos.

A pocos días de cumplirse un año de la desaparición de Nelson David Gusak, su madre, Silvana Espinoza, volvió a reclamar justicia y cuestionó duramente el avance de la investigación. Este jueves, la mujer denunció presuntas irregularidades en las medidas destinadas a esclarecer qué ocurrió con su hijo y aseguró que no dejará de señalar a la Policía como responsable de su muerte.

En declaraciones a Libertad, Espinoza sostuvo que la fiscal le había informado que fueron convocados todos los policías involucrados en el procedimiento durante el cual, según su relato, le quitaron el celular a Nelson. Sin embargo, aseguró que al revisar el expediente encontró que solamente había sido citado uno de los efectivos, al que identificó como un llavero.

La mujer afirmó que, ante sus nuevos cuestionamientos, la fiscal le indicó que las citaciones se habían realizado una semana antes. “¿Y entonces quién está mintiendo? Está bien, soy pobre, pero no soy estúpida”, expresó.

A casi un año de la desaparición, todavía no puede enterrar a su hijo

Otro de los reclamos de Espinoza está relacionado con los estudios genéticos de los restos óseos encontrados en abril en una zona de monte de Resistencia.

Según explicó, el 13 de agosto le tomaron muestras para el análisis de ADN y el 21 de ese mes fueron enviadas para su procesamiento, pero hasta este jueves no había recibido los resultados. “Hoy ya casi va a ser un año que yo no veo a mi hijo y todavía ni siquiera puedo enterrarlo”, lamentó.

La mujer también recordó que los restos fueron encontrados en distintas oportunidades y que sus propios hijos participaron de nuevas búsquedas en el lugar. Cuestionó que no se hubiera recuperado todo el material óseo durante los primeros rastrillajes y sostuvo que la familia debió regresar reiteradamente al sector.

“Yo voy a seguir diciendo que a mi hijo lo mataron”

Espinoza reiteró sus sospechas sobre la intervención policial en la desaparición y muerte de Nelson, aunque la investigación judicial no ha establecido que se haya tratado de un homicidio ni ha determinado responsabilidades penales.

La madre también cuestionó la demora en la recuperación del celular de su hijo, que, según afirmó, apareció en la Comisaría Séptima después de que su abogada reclamara que fuera incorporado a la investigación. “No voy a parar y no me importa contra quién tengo que ir, pero lo de mi hijo se va a descubrir”, manifestó.

Finalmente, insistió en que continuará reclamando el esclarecimiento de lo ocurrido: “Yo se lo juré a mi hijo, de que iba a encontrar a los culpables, porque mi hijo no se suicidó. Ellos quieren hacerme callar, pero a mí no me van a hacer callar”. La causa continúa bajo investigación judicial. La identificación genética definitiva de los restos y las circunstancias de la muerte siguen siendo cuestiones pendientes de esclarecimiento.