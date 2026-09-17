Los motivos por los que Telefe bajó a L-Gante de MasterChef Celebrity y el enojo de Wanda Nara

Ángel de Brito dio detalles en LAM de cómo el músico de RKT fue desvinculado del reality tras ser uno de los primeros en ser confirmados. La molestia de la conductora

La salida de L-Gante de la próxima edición de MasterChef Celebrity quedó confirmada antes del inicio de las grabaciones. Según contó Ángel de Brito en LAM (América TV), la decisión fue tomada por Telefe en medio de inconvenientes con la producción y de una causa judicial que incluye allanamientos en General Rodríguez.

El conductor afirmó que la determinación no respondió únicamente a la denuncia por presuntas amenazas con armas que involucra al músico. De Brito sostuvo que el canal evaluó también problemas de cumplimiento vinculados con la preparación del ciclo. “La realidad es que lo bajó Telefe”, aseguró el periodista durante el programa de América TV. De acuerdo con su versión, Wanda Nara había pedido que el cantante continuara en el reality, aunque la resolución final fue del canal.

“En este momento no está apto para estar en un programa diario”, señaló Ángel de Brito (Telefe) “En este momento no está apto para estar en un programa diario”, señaló Ángel de Brito (Telefe)

De Brito detalló que L-Gante habría faltado a compromisos previos de producción, como las clases de cocina que los participantes deben tomar para adquirir algunas técnicas y conocimientos antes del comienzo de las grabaciones, y que no respondía los mensajes del equipo. “No les contesta a los productores”, indicó al explicar los motivos que habrían incidido en la baja. El conductor agregó que el formato exige jornadas extensas de grabación y actividades promocionales, un esquema para el que, según su información, el artista no estaba en condiciones de comprometerse.

La desvinculación se produjo durante la preparación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality en el que Elián Valenzuela —nombre real del cantante— había sido uno de los primeros participantes en ser anunciado. Su incorporación quedó descartada antes de que comenzaran las grabaciones.

“Wanda se quejó bastante, quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo del programa”, afirmó el conductor de LAM “Wanda se quejó bastante, quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo del programa”, afirmó el conductor de LAM

La salida del músico generó repercusiones por su vínculo previo con Wanda Nara, conductora del ciclo. De Brito afirmó que la empresaria cuestionó la medida y buscó que el canal reconsiderara la decisión. “Ella lo quería y rompió los quinotos para que esté”, expresó el periodista. Sin embargo, sostuvo que Telefe mantuvo su postura y resolvió apartarlo del elenco. “Wanda se quejó bastante, quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo del programa”, afirmó.

“Por varias cosas, no solo esta nueva causa. No solo el tema de las armas y el allanamiento, también que les plantó las fotos, no le contesta a los productores”, continuó el periodista. “En este momento no está apto para estar en un programa diario. Requiere muchas horas de grabación y después los compromisos que hay alrededor de MasterChef”, señaló, mientras puntualizaba que el adelanto de las grabaciones del programa coincidió en una serie de compromisos que el artista de RKT tiene en España. A la par, el canal salió a buscar a su reemplazo y este lunes anunció a Mike Amigorena como su última incorporación.

La baja de L-Gante coincide con el avance de una causa originada por la denuncia de una vecina de General Rodríguez, quien lo acusó de presuntas amenazas con armas La baja de L-Gante coincide con el avance de una causa originada por la denuncia de una vecina de General Rodríguez, quien lo acusó de presuntas amenazas con armas

En paralelo, Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, contó en LAM que intentó comunicarse con su hija tras conocerse la noticia, aunque no recibió respuesta. “Le escribí, pero está ocupada, grabando”, relató. La flamante “angelita” también explicó que consultó a Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, por las versiones sobre la desvinculación. Según dijo, la familia del músico se había mostrado sorprendida porque él estaba entusiasmado con la participación en el certamen.

La baja de L-Gante coincide con el avance de una causa originada por la denuncia de una vecina de General Rodríguez, quien lo acusó de presuntas amenazas con armas. La investigación derivó en tres allanamientos, entre ellos uno realizado en la vivienda del cantante. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Además de la propiedad de L-Gante, las medidas alcanzaron dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista.

La denunciante alquilaba una casa sobre la calle 25 de Octubre y decidió presentar la acusación luego de un episodio que, según su relato, involucró amenazas. La causa continúa bajo investigación judicial.