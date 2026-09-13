Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Samuel Vargas: “Estamos en el territorio para integrar a los chaqueños mas allá de su pertenencia política”

Published

El diputado provincial Samuel Vargas, junto al diputado Carlos Salom y el dirigente Walter Dip, participó de una cena con vecinos del barrio Palermo I, en un encuentro destinado a compartir el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno de la Provincia del Chaco y escuchar las inquietudes y pedidos de la comunidad.

Durante la jornada, Vargas destacó la importancia de sostener la presencia territorial y fortalecer el vínculo con los chaqueños.

“Como nos pide el gobernador, estamos en el territorio. Sabemos que la situación económica y social no está bien y estamos trabajando para que, desde esta crisis, podamos encontrar nuevos proyectos, nuevas ideas y, fundamentalmente, estar al lado del chaqueño”, expresó.

 

En ese sentido, el legislador señaló que la actual gestión transita sus primeros tres años y planteó como uno de sus desafíos “recrear el espíritu emprendedor del chaqueño”, al tiempo que cuestionó períodos anteriores en los que, según sostuvo, “muchas personas fueron rehenes y vivieron del voto cautivo del gobierno de turno”.

Vargas también hizo referencia a la situación de la educación, la salud y la infraestructura en la provincia. “El Chaco, que es un crisol de razas, fue perdiendo calidad en la educación, en la salud y en las infraestructuras básicas. Durante mucho tiempo todo estuvo atravesado por la ideología”, afirmó.

Finalmente, remarcó que la propuesta del actual Gobierno provincial busca convocar a todos los sectores, más allá de sus pertenencias partidarias.

“En esta gestión no le preguntamos a nadie de qué ideología viene ni negamos su pertenencia ideológica o partidaria. Le pedimos que acompañe este proyecto del gobernador Leandro Zdero”, sostuvo Vargas.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

POLICIALES

Una lata con combustible mientras cocinaba: el relato que complicaría a la mujer que quemó a su pareja

Un amigo de la víctima declaró que el joven preparaba arroz en un disco cuando Claudia Romero llegó a la vivienda con combustible y...

5 días ago

NOTICIAS

Tiene flores durante meses, se adapta a macetas y ocupa poco espacio: la planta ideal para sembrar este 21 de septiembre

Sus flores de distintos colores aportan un toque decorativo y pueden mantenerse por buena parte de la temporada con algunos cuidados sencillos. Con la...

5 días ago

Politica

Zdero increpó a una vecina de Lote 88 que le reclamó “Se está terminando su gestión y no tenemos solución”

“Se está terminando su gestión”. Una vecina del Lote 88, en Miraflores, le planteó de frente al gobernador Leandro Zdero el cansancio de quienes...

2 días ago

Diputados

Colonia Elisa: Vargas y Romero Castelan acompañan el reclamo del edil Fidel Ibarra frente a la improvisación del Intendente Maidana

En recorrida por la localidad Samuel Vargas disparo ” Yo le diría al jefe comunal que gobernar no es esperar a que llueva para...

2 días ago