Samuel Vargas: “Estamos en el territorio para integrar a los chaqueños mas allá de su pertenencia política”

El diputado provincial Samuel Vargas, junto al diputado Carlos Salom y el dirigente Walter Dip, participó de una cena con vecinos del barrio Palermo I, en un encuentro destinado a compartir el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno de la Provincia del Chaco y escuchar las inquietudes y pedidos de la comunidad.

Durante la jornada, Vargas destacó la importancia de sostener la presencia territorial y fortalecer el vínculo con los chaqueños.

“Como nos pide el gobernador, estamos en el territorio. Sabemos que la situación económica y social no está bien y estamos trabajando para que, desde esta crisis, podamos encontrar nuevos proyectos, nuevas ideas y, fundamentalmente, estar al lado del chaqueño”, expresó.

En ese sentido, el legislador señaló que la actual gestión transita sus primeros tres años y planteó como uno de sus desafíos “recrear el espíritu emprendedor del chaqueño”, al tiempo que cuestionó períodos anteriores en los que, según sostuvo, “muchas personas fueron rehenes y vivieron del voto cautivo del gobierno de turno”.

Vargas también hizo referencia a la situación de la educación, la salud y la infraestructura en la provincia. “El Chaco, que es un crisol de razas, fue perdiendo calidad en la educación, en la salud y en las infraestructuras básicas. Durante mucho tiempo todo estuvo atravesado por la ideología”, afirmó.

Finalmente, remarcó que la propuesta del actual Gobierno provincial busca convocar a todos los sectores, más allá de sus pertenencias partidarias.

“En esta gestión no le preguntamos a nadie de qué ideología viene ni negamos su pertenencia ideológica o partidaria. Le pedimos que acompañe este proyecto del gobernador Leandro Zdero”, sostuvo Vargas.