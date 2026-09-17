Julia Roberts cambió el color de su pelo por el honey blonde, el tono cálido que es tendencia

La actriz de 58 años sorprendió con una nueva coloración durante la apertura de la nueva tienda insignia de Moncler en Nueva York. El resultado: un rubio dorado, cálido y con distintas tonalidades que aporta dimensión al pelo.

Julia Roberts sorprendió con un nuevo color de pelo: el honey blonde, un rubio dorado y cálido que suma dimensión sin caer en tonos cobrizos.

Julia Roberts sorprendió con un nuevo color de pelo

Julia Roberts volvió a hacer del pelo uno de los protagonistas de su look. La actriz fue fotografiada este jueves 10 de septiembre en Nueva York, durante la apertura de la nueva tienda insignia de Moncler en la Quinta Avenida, y llamó la atención por su nueva coloración.

A lo largo de su carrera, Roberts pasó por distintas transformaciones de pelo: desde las ondas descontracturadas de Pretty Woman hasta su reciente flequillo desmechado, además de diferentes versiones de cobrizos y castaños cálidos.

Julia Roberts y su cambio de look

Esta vez, la elección fue un honey blonde, un rubio dorado de intensidad media que se ubica dentro de la gama de los tonos cálidos.

Qué es el honey blonde que eligió Julia Roberts

El hot honey blonde se caracteriza por ser un rubio cálido, pero sin llegar a los reflejos cobrizos o demasiado anaranjados. Su particularidad está en la combinación de diferentes tonalidades que recorren el pelo y generan un efecto de luz.

En el caso de Julia Roberts, el color se acerca a un rubio miel con matices dorados y una raíz ligeramente más oscura. Esta diferencia ayuda a crear profundidad y le da otra dimensión al pelo.

El detalle que hace diferente a esta coloración

Una de las características del honey blonde es precisamente la variedad de matices dentro de un mismo color. En lugar de una tonalidad uniforme, aparecen pequeñas variaciones que aportan una interesante textura visual en el pelo (y que puede ser un buen truco visual si tu pelo es finito o escaso).

La coloración de Roberts también presenta una raíz con sombra, un recurso que suma dimensión y contribuye a que la transición entre el color natural y el rubio se vea más integrada.

Un rubio entre el champagne y el dorado

La coloración elegida por Julia Roberts se mueve en un punto intermedio entre el rubio champagne y el dorado. No es un rubio frío ni tampoco un tono cobrizo.

El resultado busca justamente ese equilibrio: un color cálido, luminoso y de aspecto natural, donde resulta difícil distinguir a simple vista una técnica de iluminación específica porque los diferentes matices aparecen integrados.

El nuevo cambio de look de Julia Roberts

Con esta transformación, Julia Roberts vuelve a apostar por una coloración cálida después de haber llevado diferentes versiones de su pelo a lo largo de los años.

El honey blonde suma así otra interpretación a su historial de cambios de look: una opción dorada y multidimensional que pone el foco en los matices más que en una transformación radical del color.