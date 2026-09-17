Cami Homs lució el look comfy chic que es tendencia esta primavera

Cami Homs mostró un look comfy chic en gris melange con un conjunto de dos piezas, sandalias negras y un beauty look inspirado en la tendencia clean girl.

demostró que la moda puede convivir con los planes más cotidianos sin resignar estilo. En el marco de una jornada soleada, la creadora de contenido compartió un look effortless en tonos grises que combinó comodidad, practicidad y una impronta sofisticada.

La modelo eligió un conjunto de dos piezas en gris melange, compuesto por una musculosa con capucha y cierre frontal y una falda a juego. Una propuesta simple y versátil que resulta ideal para disfrutar de una salida al aire libre, como la que realizó junto a su hija Aitana.

Estilo comfy-chic: el conjunto en gris melange

La propuesta de Cami se centró en un conjunto casual gris melange. La elección de un mismo tono para ambas prendas generó un efecto monocromático que aportó armonía y convirtió al outfit en una alternativa fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

La parte superior consistió en una musculosa sin mangas con capucha integrada y cierre frontal al tono. El diseño combina el espíritu deportivo de una prenda con capucha con una silueta más femenina y actual.

La parte superior consistió en una musculosa sin mangas con capucha integrada y cierre frontal al tono.

La modelo la llevó junto a una falda confeccionada en el mismo género y color. El resultado fue un conjunto relajado, fresco y funcional, pero con suficientes detalles para alejarse de una propuesta exclusivamente deportiva.

El gris melange, además, funcionó como una base neutra que permitió jugar con accesorios y calzado de diferentes estilos.

Sandalias negras para sumar un contraste urbano

Para completar el look y mantener la comodidad durante una jornada al aire libre, Cami eligió sandalias negras de tiras anchas.

Para completar el look y mantener la comodidad durante una jornada al aire libre, Cami eligió sandalias negras de tiras anchas.

El calzado aportó una estética urbana y una impronta chunky que generó un contraste interesante con el tono claro del conjunto. Al mismo tiempo, las tiras anchas reforzaron el carácter práctico de la propuesta.

La elección demuestra que un conjunto de punto no tiene por qué limitarse a zapatillas. También puede combinarse con sandalias de diseño más contundente para conseguir un resultado relajado, pero con mayor personalidad.

Cabello tirante y estética clean look

El beauty look acompañó la estética natural y descontracturada del outfit. Cami llevó su larga melena castaña con raya al medio y recogida en una cola baja y tirante.

El peinado despejó el rostro y reforzó la sensación de prolijidad que caracteriza al estilo clean look. Sin grandes artificios, la propuesta se mantuvo alineada con la sencillez del conjunto.

En cuanto al maquillaje, apostó por una estética clean, con una piel luminosa y acabado bronzy, cejas peinadas de manera natural y labios rosados con un toque de gloss.

Así, Cami logró un estilismo que reúne varias claves de la moda actual: prendas cómodas, una paleta neutra, efecto monocromático y accesorios con impronta urbana. Una combinación sencilla que demuestra cómo transformar un look cotidiano en una propuesta moderna y canchera.