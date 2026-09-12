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Colonia Elisa: Vargas y Romero Castelan acompañan el reclamo del edil Fidel Ibarra frente a la improvisación del Intendente Maidana

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En recorrida por la localidad Samuel Vargas disparo ” Yo le diría al jefe comunal que gobernar no es esperar a que llueva para recién reaccionar. Gobernar es prevenir”.

A su turno Ibarra destaco : “Como concejal presenté un proyecto de ordenanza para prevenir y mitigar futuras inundaciones ante el fenómeno de El Niño, con relevamientos de emergencia por barrios, pedidos formales de información y convenios para articular con Vialidad Provincial, APA, SAMEEP y SECHEEP”.

El proyecto fue rechazado.
Pero hay algo más: venimos solicitando formalmente, desde junio, informes y relevamientos sobre la situación de los barrios y las posibles zonas de riesgo, tanto por correo electrónico como por Mesa de Entradas, y hasta el día de hoy seguimos sin respuestas.

Entonces, si los informes que le solicita la provincia no sacan el agua, ¿qué hizo usted Intendente durante todos estos años para evitar que los mismos barrios sigan enfrentando los mismos problemas? Se pregunta Ibarra.

 

 

Ademas agregó: Colonia Elisa arrastra problemas estructurales de hace décadas y un estado de abandono que se siente en servicios esenciales, mientras el Municipio lleva recibido más de $1.700 millones solo en coparticipación durante este año. Donde esta la plata?

La responsabilidad no empieza cuando el agua entra a las casas. Empieza mucho antes, cuando ya conocemos los problemas y decidimos si vamos a prevenir o simplemente esperar.

La lluvia puede ser imprevisible. Pero la falta de planificación, mantenimiento y respuestas no puede ser la excusa de siempre.

Los vecinos no necesitan funcionarios que expliquen por qué no se podía hacer. Necesitan un Estado que haga antes de que sea demasiado tarde. Afirmó el Concejal Didel Ibarra

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