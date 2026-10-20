La actriz Christina Applegate se quebró al revelar que la diagnosticaron mal y no tiene esclerosis múltiple: “Volví a fojas cero”

Christina Applegate volvió a conducir su podcast después de un tiempo de ausencia. En el inicio de su comentario, lanzó una revelación que nadie vio venir: los médicos le diagnosticaron por error esclerosis múltiple.

La impactante novedad surgió luego de que la actriz había tenido, en los últimos meses, síntomas que no tenían relación con las dolencias.

Entre lágrimas, Applegate dijo que volvió “a fojas cero” debido a que ahora tienen que estudiar cuál es la enfermedad que tiene a partir de los síntomas que muestra. “Puede parecer una gran noticia, pero para mí, es como volver al punto de partida”, explicó.

Qué dijo Christina Applegate sobre su enfermedad

La protagonista de Casados con hijos dijo que no está “para nada” contenta con la situación. “No te diagnostican mal y de repente te sentís mejor. No mejoré. De hecho, en algunos aspectos, empeoré. Así que estoy otra vez en un punto cero sin saber qué me pasa”, reflexionó.

En 2021, Applegate anunció que le habían diagnosticado esclerosis múltiple y, por eso, se retiró de la actuación tras el final de su exitosa serie Dead to Me al año siguiente.

Cuando a Christina Applegate le pusieron una estrella en el Paseo de la Fama con su nombre. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Desde entonces, se convirtió en una ferviente defensora de las personas que tienen esta enfermedad, que causa daños en el sistema nervioso central. Es por eso que creó el podcast MeSsy junto con Jamie-Lynn Sigler, estrella de Los Soprano, para compartir su experiencia sobre la enfermedad.

Applegate detalló que sus síntomas persisten y que su enfermedad es un misterio total. “Tengo todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple. Absolutamente todos. Ahora, ambas sabemos que hay muchas cosas que se asemejan a la esclerosis múltiple, pero muchas cosas diferentes”, comentó.

La actriz consideró que hay un número de “diagnósticos erróneos” de esa enfermedad, por lo que no es un caso aislado. “Está claro que están descubriendo algo diferente”, comentó.

Christina Applegate, durante uno de los últimos eventos a los que asistió en 2020 antes de que empezara a sufrir problemas de salud. (Foto: REUTERS/Monica Almeida)

Luego, se puso muy mal por su rol en los últimos tiempos como comunicadora. “Es extraño porque siento que decepcioné a todos”, agregó, con respecto a su tarea como vocera de las personas que tienen esclerosis múltiple.

“Es una sensación extraña porque me convertí en esto, el símbolo de la esclerosis múltiple. Tenía una razón. Tenía una maldita razón para que mi día fuera una m… todos los días. Y ahora no tengo ninguna razón, y es muy inquietante y realmente confuso para mí”, sentenció.

Applegate se emocionó al pensar en lo que fueron los últimos cinco años y en lo confundida que se siente ahora. “Sufrí una profunda depresión por esto. Lo perdí todo. Perdí mi trabajo. Mi vida se detuvo. Todavía tengo que usar silla de ruedas cuando voy al consultorio médico. No puedo caminar del auto a la habitación. Sigo así. No pasó nada mágico cuando me dijo que no tenía esclerosis múltiple. No pasó nada mágico”, remató.