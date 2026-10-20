Cara a cara por la cláusula gatillo: La Justicia ordenó audiencia urgente Gobierno/sindicatos

La Cámara del Trabajo declaró incumplido por parte del Ejecutivo el proyecto de actualización salarial y citó a Zdero; será el próximo jueves 29 y crece la expectativa por una posible resolución.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia declaró formalmente incumplida la orden judicial que obligaba al Gobierno provincial a presentar un proyecto de ley con un mecanismo concreto de actualización salarial para el sector docente, la cláusula gatillo que el propio Poder Ejecutivo eliminó en junio de 2025.

Mediante el Interlocutorio 302, las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez evaluaron la propuesta enviada por el Ejecutivo ( el proyecto de Ley 2331/26) y concluyeron que no se ajusta a lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El tribunal advirtió que la iniciativa se limita a enunciar principios, prohíbe la indexación automática y no establece una fórmula o índice específico de ajuste aplicable para 2027, además de no prever la devolución de los montos dejados de abonar.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco rechazó la propuesta oficial y solicitó agravar las sanciones conminatorias.

Ante esta situación, y previo a resolver sobre las astreintes, la Justicia priorizó el diálogo y fijó una audiencia de conciliación obligatoria para el próximo 29 de octubre a las 10.

La resolución dispuso la presencia obligatoria en sede judicial del gobernador Leandro Zdero, de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y de un representante de la Fiscalía de Estado, quienes podrán concurrir personalmente o designar funcionarios con facultades suficientes para resolver el conflicto.