Máximo Kirchner en Chaco pidió que Cristina sea candidata y cuestionó los privilegios del modelo de Milei

El diputado nacional brindó una conferencia de prensa en Casa Patria Chaco, donde advirtió sobre el endeudamiento de las familias, la pobreza y los beneficios impositivos a las grandes empresas. Defendió el liderazgo de Cristina Kirchner y llamó a construir una alternativa política para 2027.

Máximo Kirchner llegó este sábado a Resistencia para participar de las actividades por el Día de la Lealtad Peronista junto a Jorge Capitanich. Durante una conferencia de prensa en Casa Patria Chaco, el dirigente dejó definiciones sobre la situación económica del país, el futuro del peronismo y las elecciones presidenciales de 2027.

“Nosotros queremos que sea candidata”, afirmó al ser consultado sobre Cristina Fernández de Kirchner. También cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei y reclamó una mayor contribución de los sectores más favorecidos. “Quienes tienen más deben poner más. Por eso nosotros hablamos de justicia fiscal con equilibrio social”, sostuvo.

Cristina candidata y el desafío del peronismo para 2027

Consultado sobre la posibilidad de que Axel Kicillof sea candidato presidencial si Cristina no puede competir, Kirchner dejó clara su posición.

“Nosotros queremos que sea candidata”, afirmó, ratificando su respaldo a la expresidenta pese a la inhabilitación judicial que actualmente le impide presentarse a elecciones.

“Hoy hay un sector dentro de la sociedad argentina y también dentro del peronismo, porque Cristina abarca mucho más que el propio peronismo, que no puede votarla y no puede elegirla”, expresó.

Kirchner defendió el liderazgo de Cristina y consideró que su situación judicial está relacionada con los límites que impuso a distintos sectores del poder económico durante sus gobiernos.

Al mismo tiempo, evitó descartar otras candidaturas, entre ellas la de Axel Kicillof, y mencionó a Jorge Capitanich entre los dirigentes con capacidad para representar al peronismo.

“El peronismo tiene muy buenos dirigentes en el seno del partido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la discusión debe concentrarse en las propuestas y en cómo mejorar las condiciones de vida de los argentinos.

“Amontonar dirigentes y que después la sociedad la pase mal no tiene ningún sentido”, sostuvo.

También cuestionó las estrategias electorales basadas únicamente en el rechazo al adversario. “Yo creo que hay que salir de las trampas de la construcción anti-algo”, señaló, y agregó que “la gente tiene que volver a elegir al que le gusta y no al que menos le gusta”.

La pobreza en Chaco y las familias endeudadas

Kirchner fue crítico con los resultados económicos de los últimos gobiernos nacionales. Consideró que desde 2015 se sucedieron distintas administraciones sin que mejorara la calidad de vida de la población y aseguró que el modelo actual tampoco muestra señales de recuperación.

“Tenemos a las familias endeudadas, a los estados provinciales endeudados y al Estado Nacional endeudado. El problema es cómo, quién paga todo eso”, expresó.

Advirtió que la recuperación económica llevará tiempo y cuestionó las promesas de soluciones inmediatas. También describió el impacto del endeudamiento en los hogares argentinos.

“Los argentinos y argentinas tienen una calculadora en la cabeza, viven agobiados”, afirmó, al referirse a quienes deben recurrir a las tarjetas de crédito para afrontar sus gastos cotidianos.

Sobre Chaco, mencionó cifras de pobreza cercanas a la mitad de la población y niveles de indigencia superiores al 15%. También expresó su preocupación por las dificultades que atraviesan las comunidades indígenas y defendió el papel del Estado para atender a los sectores más vulnerables.

Uno de sus cuestionamientos más concretos estuvo dirigido al tratamiento impositivo que reciben las grandes compañías mineras y petroleras frente a los empresarios y comerciantes chaqueños.

Señaló que mientras los empresarios locales pueden pagar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, las compañías beneficiadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cuentan con una reducción de diez puntos porcentuales.

“¿Cuál va a ser el sector que aporte?”, preguntó al plantear cómo financiar una futura recuperación salarial y mayores inversiones en salud y educación.

En esa línea, defendió una propuesta para gravar determinadas transferencias de capitales al exterior y obtener recursos de los sectores con mayor capacidad económica. Aclaró que, si el Congreso aprobara ese impuesto durante la actual gestión, los fondos serían administrados por el propio presidente Milei.

También cuestionó las declaraciones oficiales sobre la informalidad laboral.

“¿Están contentos cuando no tienen un salario blanco? ¿Los argentinos no quieren tener un salario blanco, no quieren tener un recibo de salario, no quieren tener aportes?”, preguntó, y criticó a los funcionarios que presentan la informalidad como una preferencia de los trabajadores.

El FMI, los diputados que no dieron quórum y un mensaje desde Chaco

Kirchner también recordó su renuncia a la presidencia del bloque de diputados oficialistas durante la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Rechazó que aquella decisión hubiera respondido solamente a una disputa interna y recordó sus cuestionamientos al endeudamiento contraído durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se preguntó qué beneficios concretos había dejado ese préstamo en provincias como Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Sostuvo que los recursos no se tradujeron en mejoras para el transporte de la producción, hospitales o universidades, y cuestionó la influencia del organismo internacional sobre las decisiones económicas argentinas.

El diputado apuntó además contra los legisladores que, según señaló, impidieron alcanzar el quórum necesario para tratar iniciativas vinculadas con la discapacidad, el endeudamiento familiar y otras cuestiones sociales.

“Los ocho diputados, esos que faltaron para los 129, tienen que explicar cuál es su proyecto de país”, reclamó.

Antes de finalizar la conferencia, agradeció el recibimiento de los chaqueños y destacó especialmente la relación política de Cristina con la provincia y con Capitanich.

“Yo le sigo diciendo gobernador, a pesar de que es senador y todo”, comentó sobre el exmandatario provincial, a quien reconoció por su lealtad a Cristina y al pueblo chaqueño.

Kirchner también reivindicó los resultados económicos que tuvo Chaco durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y llamó a recuperar la confianza para afrontar el próximo proceso electoral.

“Hay que ser fuertes, hay que ser firmes y tenemos que salir adelante”, expresó.

Desde Resistencia, el diputado dejó planteadas dos prioridades políticas de cara a 2027. Recuperar la posibilidad de que Cristina sea candidata y construir una propuesta económica que mejore los ingresos de la población, reduzca el endeudamiento y exija una mayor contribución de los sectores más favorecidos.