Unión por la Patria pidió citar al embajador chileno por la conexión con Malvinas

El proyecto pide que Gonzalo Uriarte Herrera explique la operación prevista desde Punta Arenas y su compatibilidad con los compromisos diplomáticos sobre la soberanía argentina.

(BUENOS AIRES).- «La situación plantea interrogantes sobre sus implicancias para la posición argentina en la cuestión Malvinas«, sostienen los diputados de Unión por la Patria en el proyecto que presentaron para citar al embajador chileno ante el Congreso. La iniciativa, encabezada por el ex canciller Santiago Cafiero, busca que explique los alcances de la nueva conexión comercial con las Islas Malvinas.

El embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, sería convocado a una comisión para exponer la posición oficial de su gobierno sobre la operación. El pedido solicita que se pronuncie sobre la compatibilidad de la conexión comercial con los compromisos asumidos respecto de la Cuestión Malvinas. También exige precisiones sobre la «participación o autorización de autoridades chilenas en la operación».

El proyecto busca determinar qué uso tendría la conexión desde Punta Arenas hacia las islas. Santiago Cafiero y los demás diputados firmantes plantearon que «en este contexto, resulta necesario conocer si la nueva conexión marítima se limitará al abastecimiento comercial de la población de las islas o si podría facilitar actividades económicas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales desarrolladas sin autorización de la República Argentina«.

Easter Island Naviera, una empresa chilena, prevé iniciar una conexión marítima regular con el buque Danstar para abastecer comercialmente las islas. En los fundamentos, los firmantes pidieron «esclarecer la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, las características de la embarcación, su bandera, el tipo de mercaderías transportadas y la eventual prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas con actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones británicas en los territorios y espacios marítimos en disputa».

Chile sostiene sus relaciones con la isla

Los diputados fundamentaron el pedido en la posición diplomática de Chile sobre la soberanía argentina. En el proyecto sostuvieron: «La anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas debe analizarse a la luz de las posiciones diplomáticas expresadas históricamente por la República de Chile en relación con la Cuestión Malvinas, particularmente las declaraciones adoptadas en el ámbito del MERCOSUR y los pronunciamientos bilaterales mediante los cuales el Gobierno chileno ha reiterado su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina».

También plantearon que «corresponde determinar si existen circunstancias que justifiquen examinar la aplicación de la Ley 26.659, y sus modificatorias, que establece prohibiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina».

La iniciativa lleva la firma de todos los integrantes de Unión por la Patria en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. La nómina incluye a Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Nicolas Trotta, Roxana Monzón, Jorge Neri, Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita.

Los diputados firmantes escribieron que «En consecuencia, resulta especialmente importante conocer cómo se compatibiliza esa posición diplomática con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales con el territorio en disputa». La conexión marítima de Easter Island Naviera está prevista para comenzar durante noviembre.