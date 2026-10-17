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Diego Santilli busca acuerdos con los gobernadores, pero advirtió: “No se trata de acompañar por acompañar”

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El jefe de Gabinete reclamó consensos para impulsar las reformas de Javier Milei y destacó proyectos por US$208.000 millones presentados bajo el RIGI.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reclamó acuerdos políticos con los gobernadores para avanzar con las reformas económicas del Gobierno de Javier Milei. Durante una exposición en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), sostuvo que los entendimientos deben traducirse en medidas concretas y no limitarse a respaldos circunstanciales.

“No se trata de acompañar por acompañar, se trata de acompañar en cosas que te cambian la historia”, afirmó el funcionario. Además, cuestionó los acuerdos que buscan sostener posiciones políticas sin objetivos definidos y advirtió: “No acuerdos de politiquería para sostener cualquier cosa”.

Santilli destacó las inversiones y el potencial productivo

El jefe de Gabinete puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas impulsadas por el Gobierno nacional para atraer capitales. Según precisó, hay proyectos presentados por US$208.000 millones, de los cuales US$60.000 millones ya fueron aprobados.

Diego Santilli

Santilli identificó cuatro sectores como motores del crecimiento económico: el campo y la agroindustria, el petróleo y el gas, la minería y la industria del conocimiento. La apuesta oficial es impulsar esas actividades para ampliar la producción, generar empleo y fortalecer la capacidad exportadora del país.

En ese marco, el funcionario planteó que la articulación con las provincias resulta necesaria para facilitar nuevas inversiones. La búsqueda de consensos apunta a coordinar políticas que permitan desarrollar proyectos productivos y sostener el rumbo económico.

Críticas a Kicillof por los impuestos y el RIGI

Durante su exposición, Santilli también cuestionó la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El jefe de Gabinete criticó la presión tributaria de la provincia de Buenos Aires y su decisión de no adherir al régimen de incentivos para grandes inversiones.

Según el planteo del funcionario, esas condiciones pueden dificultar la llegada de capitales y la creación de puestos de trabajo. La discusión sobre los impuestos y los incentivos forma parte de las diferencias entre la administración nacional y el gobierno bonaerense sobre cómo promover la actividad económica.

Rutas y trenes, entre las prioridades de infraestructura

La infraestructura vial y ferroviaria fue otro de los ejes del encuentro. Santilli señaló que el Gobierno trabaja sobre unos 1.500 kilómetros de rutas transferidas a las provincias, con financiamiento internacional, y remarcó la necesidad de ampliar la conectividad en corredores estratégicos.

Entre las trazas mencionadas figuran las rutas nacionales 3, 5 y 7. También destacó la importancia del Belgrano Cargas para mejorar el traslado de la producción del norte argentino hacia los puertos, especialmente los de Rosario.

Santilli sostuvo que existen cuatro intervenciones fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema ferroviario y advirtió que, sin esas obras, no habría una concesión viable. El planteo volvió a poner la infraestructura en el centro de la agenda económica y de las negociaciones con las provincias.

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