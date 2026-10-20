Trabajadores de la UCCEM se plantaron y exigen mejoras salariales urgentes

Empleados de la Línea 107 de emergencias, el área de ambulancias y traslados del sistema de salud, se manifestaron en la sede central del área operativa; también piden pases a planta y mejores condiciones laborales.



Trabajadores de la Salud Pública del Chaco pertenecientes a la Unidad Central de Emergencias Médicas (UCCEM) expusieron este martes su malestar ante la profunda crisis salarial, la falta de estabilidad y la precarización que afecta al sector.

La protesta, realizada frente a las instalaciones de la Línea 107 -La Rioja 107, Resistencia-, contó con el testimonio de distintos agentes, quienes expusieron que los ingresos actuales que perciben no cubren el costo de vida.

“Un médico con más de 12 años de estudio o un enfermero cobran $750 mil de bolsillo; estamos debajo de la línea de la pobreza”, afirmó Diego Insaurralde, uno de los referentes de la protesta.

En declaraciones a FM Gualamba, precisó que el personal de maestranza percibe $400 mil líquidos y advirtió que la guardia médica se abona a $3 mil la hora. Asimismo, denunció la falta de insumos: “Los uniformes los compramos nosotros; desde que asumió este gobierno no recibimos nada”.

Los reclamos se sintetizan en cuatro ejes centrales: estabilidad laboral con pase a planta, reconocimiento de la formación y dedicación exclusiva, una urgente recomposición salarial y viáticos justos.

La manifestación, que se desarrolló bajo la consigna “Basta de ajuste en la Salud Pública”, no resintió la atención ciudadana, ya que a la concentración la llevaron adelante agentes que se encontraban en su jornada de franco.

Por último, exigieron la intervención inmediata del Ministerio de Salud para habilitar una mesa de diálogo.

