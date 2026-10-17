La Cámara Nacional Electoral lanzó un portal para que los partidos realicen trámites de manera virtual

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso la implementación progresiva del Portal de Agrupaciones Políticas, una nueva herramienta digital destinada a facilitar los trámites que los partidos políticos realizan ante la Justicia Electoral y agilizar la administración de sus registros.

La medida fue establecida mediante la Acordada Extraordinaria N° 159/2026, firmada por los jueces de Cámara Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. Según se informó, el objetivo es optimizar el trabajo de las secretarías electorales y mejorar las presentaciones que realizan las agrupaciones políticas.

En esta primera etapa, la plataforma permitirá precargar afiliaciones y adjuntar la documentación respaldatoria, incluidas las fichas de afiliación. El sistema realizará validaciones en línea mediante consultas al Registro Nacional de Electores y al Registro Nacional de Agrupaciones Políticas, antes de que la documentación sea presentada formalmente ante los respectivos juzgados federales electorales.

A su vez, las secretarías electorales podrán revisar y recibir las precargas a través del aplicativo e incorporar las afiliaciones que hayan sido convalidadas directamente al Sistema Informático de Gestión de Agrupaciones Políticas (SIGAP).

La implementación busca agilizar los procedimientos administrativos y contribuir a mantener actualizada la información de los partidos políticos que actúan ante la Justicia Electoral.

Qué trámites permitirá realizar y cuáles son los límites

La Cámara Nacional Electoral aclaró que el uso del nuevo portal no reemplaza las obligaciones legales que deben cumplir las agrupaciones políticas. En particular, señaló que la herramienta no exime del cumplimiento de lo establecido en el artículo 23, inciso c, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298).

Tampoco sustituye las condiciones específicas que se establezcan para cada trámite ni la obligación de realizar las presentaciones correspondientes a través del Sistema de Gestión Judicial (LEX100).

El Portal de Agrupaciones Políticas y su guía de uso ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.electoral.gob.ar.

Fuente: Minuto Uno