Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

La Cámara Nacional Electoral lanzó un portal para que los partidos realicen trámites de manera virtual

Published

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso la implementación progresiva del Portal de Agrupaciones Políticas, una nueva herramienta digital destinada a facilitar los trámites que los partidos políticos realizan ante la Justicia Electoral y agilizar la administración de sus registros.

La medida fue establecida mediante la Acordada Extraordinaria N° 159/2026, firmada por los jueces de Cámara Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. Según se informó, el objetivo es optimizar el trabajo de las secretarías electorales y mejorar las presentaciones que realizan las agrupaciones políticas.

En esta primera etapa, la plataforma permitirá precargar afiliaciones y adjuntar la documentación respaldatoria, incluidas las fichas de afiliación. El sistema realizará validaciones en línea mediante consultas al Registro Nacional de Electores y al Registro Nacional de Agrupaciones Políticas, antes de que la documentación sea presentada formalmente ante los respectivos juzgados federales electorales.

A su vez, las secretarías electorales podrán revisar y recibir las precargas a través del aplicativo e incorporar las afiliaciones que hayan sido convalidadas directamente al Sistema Informático de Gestión de Agrupaciones Políticas (SIGAP).

La implementación busca agilizar los procedimientos administrativos y contribuir a mantener actualizada la información de los partidos políticos que actúan ante la Justicia Electoral.

Qué trámites permitirá realizar y cuáles son los límites

La Cámara Nacional Electoral aclaró que el uso del nuevo portal no reemplaza las obligaciones legales que deben cumplir las agrupaciones políticas. En particular, señaló que la herramienta no exime del cumplimiento de lo establecido en el artículo 23, inciso c, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298).

Tampoco sustituye las condiciones específicas que se establezcan para cada trámite ni la obligación de realizar las presentaciones correspondientes a través del Sistema de Gestión Judicial (LEX100).

El Portal de Agrupaciones Políticas y su guía de uso ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.electoral.gob.ar.

Fuente: Minuto Uno

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Diego Santilli busca acuerdos con los gobernadores, pero advirtió: “No se trata de acompañar por acompañar”

El jefe de Gabinete reclamó consensos para impulsar las reformas de Javier Milei y destacó proyectos por US$208.000 millones presentados bajo el RIGI. El...

21 horas ago

Politica

Frente al fenómeno de El Niño, el gobierno chaqueño refuerza las defensas y amplía el lago compensador

El gobernador Leandro Zdero supervisó este jueves los trabajos de ampliación del lago compensador, una obra estratégica para fortalecer la infraestructura hídrica y prevenir...

2 días ago

Diputados

Samuel Vargas recorrió la zona ribereña y destacó el trabajo articulado con las instituciones del Tercer Sector

En la mañana de hoy, Samuel Vargas volvio a recorrer la zona ribereña para conocer de cerca la situación de las familias afectadas por...

2 días ago

POLICIALES

Una mujer atacó a otra en un colectivo, la Justicia le prohibió acercarse y fue a amenazarla a su casa: “Te voy a matar”

La agresión ocurrió en un colectivo de la línea 12 de Tucumán y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Semanas después, la acusada...

2 días ago