Julieta Nair Calvo deslumbró en los Premios ACE 2026 con un vestido celeste de alto impacto

La actriz fue una de las protagonistas de la noche con un espectacular diseño de Camila Romano. Apostó por un vestido celeste pastel con transparencias, encaje y una falda de gran volumen que combinó con un beauty look sofisticado y minimalista.

volvió a demostrar que sabe cómo destacarse en una alfombra roja. Para asistir a los Premios ACE 2026, la actriz eligió un impactante vestido de Camila Romano en un delicado tono celeste pastel, una apuesta que combinó romanticismo, sensualidad y una buena dosis de glamour.

Con una silueta de inspiración couture, el diseño se convirtió en el gran protagonista de su estilismo. Las transparencias, el trabajo de encaje y los volúmenes dramáticos de la falda construyeron un look de alto impacto, ideal para una noche de gala.

Además, la elección del color fue uno de los grandes aciertos. El celeste claro, suave y luminoso, genera un contraste especialmente favorecedor con el pelo oscuro de la actriz y aporta frescura a una propuesta de noche.

Julieta Nair Calvo en los Premios ACE.

Mirá También

El espectacular vestido celeste de Camila Romano que eligió Julieta Nair Calvo

Para los Premios ACE 2026, Julieta Nair Calvo apostó por un impactante diseño de Camila Romano, que combinó romanticismo, sensualidad y una silueta de inspiración couture. El vestido, confeccionado en un delicado tono celeste, se destacó por sus materiales nobles, sus transparencias y una falda de volumen dramático.

El espectacular vestido celeste de Camila Romano que eligió Julieta Nair Calvo

La parte superior estaba realizada en encaje Chantilly francés celeste, un tejido reconocido por su delicadeza y sus dibujos ornamentales. Con mangas largas, transparencias y un escote profundo, el top aportó una impronta sensual y sofisticada que contrastó con la estructura de la falda.

El gran protagonista del diseño fue su maxifalda doble ballon, confeccionada en shantung de seda natural tornasolada al tono. Este género, caracterizado por su textura ligeramente irregular y su brillo sutil, permitió crear una silueta arquitectónica, con volúmenes amplios y un efecto escultórico de gran impacto visual.

Un diseño glamoroso y muy sofisticado.

La construcción ballon, con sus formas redondeadas y abullonadas, sumó dramatismo y movimiento, reinterpretando la estética de los vestidos de princesa desde una mirada moderna y audaz.

Otro de los grandes aciertos fue la elección del color. El celeste pastel, suave y luminoso, generó un contraste especialmente favorecedor con el cabello oscuro de la actriz, resaltando sus facciones y aportando frescura al estilismo.

El resultado fue un look de gala que equilibró a la perfección la delicadeza del encaje con la fuerza visual de los volúmenes, demostrando cómo la combinación de texturas y materiales puede transformar un vestido en una verdadera pieza de diseño.

El espectacular vestido celeste de Camila Romano.

El beauty look de Julieta Nair Calvo: pelo efecto wet y maquillaje natural

Para acompañar un vestido tan protagonista, Julieta Nair Calvo eligió un beauty look de líneas simples y sofisticadas, que permitió que toda la atención se concentrara en el diseño.

Llevó el pelo oscuro suelto, peinado hacia atrás con una terminación pulida y efecto wet en la parte superior. Este recurso despejó completamente el rostro y resaltó tanto el escote como la estructura de los hombros. El largo del cabello cayó sobre la espalda, aportando un contraste elegante con el tono celeste del vestido.

Acompaño el look con un beauty look minimalista.

En cuanto al maquillaje, apostó por una propuesta luminosa y natural, con una piel de acabado fresco, ojos definidos de manera sutil y labios en un tono nude rosado.

Los pómulos suavemente realzados y la mirada delicadamente enmarcada acompañaron la estética romántica del conjunto sin competir con las transparencias y los volúmenes del diseño.

Como detalle final, sumó pequeños aros brillantes, que aportaron un toque de luz cerca del rostro.

El beauty look.

Con esta elección, Julieta Nair Calvo logró un equilibrio perfecto entre moda y belleza: un vestido de gran impacto visual acompañado por un peinado y un maquillaje que reforzaron su elegancia.

Una apuesta glamorosa, femenina y moderna que la convirtió en una de las figuras más destacadas de la noche.