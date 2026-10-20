Supermercados en rojo: solo el 5% califica su situación como buena

El índice de confianza del sector cayó 4,3% en septiembre. La falta de demanda es el principal escollo y las empresas anticipan despidos en lugar de contrataciones.

El panorama para los supermercados y autoservicios mayoristas no muestra signos de recuperación. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, la confianza empresarial retrocedió un 4,3% en septiembre. Apenas el 5,8% de los dueños consideró que su situación comercial fue “buena”, mientras que el 37,2% la calificó como “mala” y un 57% como regular. El balance de stocks también fue negativo (-2,3%).

Pese a la desaceleración de la inflación, el consumo masivo no repunta. Dos de cada tres empresas identificaron la falta de demanda como el mayor obstáculo para crecer, un problema que supera ampliamente a otras preocupaciones como los costos laborales (14%) o el financiamiento (7%).

Aunque un 22,1% alberga expectativas de mejora para el último trimestre por las fiestas de fin de año, el optimismo no se traslada a la práctica. Un 15,1% anticipa reducir su plantilla de personal, frente a un exiguo 3,5% que planea contratar.

Además, un tercio calificó el acceso al crédito como difícil y solo el 1,2% lo considera fácil.