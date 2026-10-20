Samuel Vargas visitó Puerto Antequeras con elementos de primera necesidad para los afectados por las inundaciones

El diputado provincial acercó asistencia a familias de Puerto Antequeras y llamó a reforzar la solidaridad con quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia hídrica. “No podemos mirar hacia el otro lado”, expresó, al reivindicar la presencia territorial y el acompañamiento a los sectores más vulnerables.

En medio de las dificultades que atraviesan las familias afectadas por las inundaciones en el Chaco, el diputado provincial Samuel Vargas visitó Puerto Antequeras para acercar elementos de primera necesidad y acompañar a quienes necesitan asistencia.

La recorrida estuvo marcada por un mensaje de solidaridad y compromiso con los vecinos que enfrentan las consecuencias de la emergencia. Para Vargas, la situación exige presencia, empatía y acciones concretas que permitan acompañar a las familias en un momento difícil.

“No podemos mirar hacia el otro lado, porque ahí también están nuestros hermanos que necesitan de la solidaridad”, manifestó el legislador.

“Dar hasta que duela”: un llamado a la solidaridad

Vargas apeló a una frase atribuida al papa Francisco para destacar la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan: “Dar hasta que duela”.

Con ese mensaje, sostuvo que la emergencia requiere involucrarse y comprender la realidad de las personas afectadas, más allá de las diferencias o las responsabilidades individuales.

La entrega de elementos de primera necesidad busca contribuir a las necesidades inmediatas de los vecinos, en un contexto en el que numerosas familias deben afrontar las dificultades provocadas por el avance del agua.

La presencia territorial como eje de la asistencia

El diputado también vinculó la recorrida con una práctica de gestión que atribuyó al gobernador Leandro Zdero: “Estar, ver y gestionar”.

Según expresó, se trata de acercarse a los lugares donde se presentan los problemas, conocer de primera mano las necesidades y trabajar para encontrar respuestas.

“Son horas de honrar la empatía y ponernos unos segundos del lado del otro”, señaló Vargas, al destacar la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La emergencia exige compromiso y continuidad

La visita a Puerto Antequeras se suma a las acciones de asistencia que distintos actores sociales y políticos impulsan frente a las inundaciones en la provincia.

Mientras persistan las dificultades, el desafío será sostener la ayuda y coordinar esfuerzos para que los elementos esenciales lleguen a las familias que los necesitan.

El mensaje de Vargas apunta a una idea central: ante una emergencia, la solidaridad debe traducirse en presencia y acciones concretas, especialmente en las comunidades más afectadas.

Radio Clan FM | Chaco