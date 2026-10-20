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Sorpresiva salida: Diez renunció a Sameep y lo reemplazará un ex funcionario municipal

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Javier Mattina, quien estaba al frente de Obras Públicas en Resistencia, asumirá la presidencia de la empresa de agua y saneamiento tras la inesperada renuncia que se conoció esta semana.

En un giro institucional y político que tomó por sorpresa al gobierno, Nicolás Diez presentó este lunes su renuncia intempestiva a la presidencia de Sameep.

Según confirmaron fuentes oficiales, la salida responde a motivos estrictamente personales, sin precisar las causas que precipitaron su abrupto alejamiento del cargo que ocupaba desde el 11 de diciembre de 2023, designado por el gobernador Leandro Zdero.

Tras la sorpresiva dimisión, la conducción del ente encargado de los servicios de agua potable y saneamiento quedará en manos de Javier Mattina.

El nuevo titular de Sameep se venía desempeñando como subsecretario de Obras Públicas del municipio de Resistencia.

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