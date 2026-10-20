Zaira Nara llevó el sporty chic al tenis con un vestido celeste pastel y accesorios retro

Zaira Nara lució un vestido deportivo celeste pastel con falda plisada, anteojos envolventes y zapatillas blancas para crear un look sporty chic inspirado en el tenis.

volvió a demostrar su afinidad por las tendencias con un ideal para una jornada de tenis. La modelo y empresaria eligió un conjunto en tonos pastel que combinó inspiración retro, detalles deportivos y una estética femenina y sofisticada.

Su propuesta puso el foco en una de las claves de la moda actual: llevar prendas funcionales al terreno del estilo, con accesorios que aportan personalidad y un guiño a la estética clásica del tenis.

Vestido estilo polo con estampa geométrica y falda plisada

La pieza central del estilismo fue un vestido corto deportivo en celeste pastel, con una estampa geométrica en blanco y azul que le dio dinamismo al diseño.

La prenda se destacó por su cuello estilo polo blanco, que contrastó con el tono celeste, y un cierre frontal regulable. Las terminaciones blancas en la zona del escote y los hombros reforzaron la estética deportiva y aportaron definición al conjunto.

La prenda se destacó por su cuello estilo polo blanco, que contrastó con el tono celeste, y un cierre frontal regulable.

En la parte inferior, el vestido incorporó una falda corta con finos pliegues tableados. Este detalle sumó movimiento y ligereza, además de recuperar uno de los elementos más representativos de los looks tradicionales de tenis.

La combinación de la paleta pastel con la silueta deportiva dio como resultado un outfit que equilibra comodidad y elegancia, con un aire retro que se adapta a las tendencias de la temporada.

En la parte inferior, el vestido incorporó una falda corta con finos pliegues tableados.

Anteojos futuristas, muñequeras y zapatillas blancas

Los accesorios fueron fundamentales para completar la propuesta. Zaira eligió anteojos de sol negros, con un formato panorámico y envolvente que aportó un toque futurista y contrastó con la delicadeza de los tonos pastel.

Zaira eligió anteojos de sol negros, con un formato panorámico y envolvente que aportó un toque futurista y contrastó con la delicadeza de los tonos pastel.

Para reforzar la inspiración tenística, sumó muñequeras blancas de felpa en ambas muñecas y medias altas blancas con franjas negras visibles. Completó el conjunto con zapatillas deportivas, una elección que acompañó la funcionalidad del vestido y mantuvo la coherencia estética del look.

Para reforzar la inspiración tenística, sumó muñequeras blancas de felpa en ambas muñecas y medias altas blancas con franjas negras visibles.

Así, los complementos combinaron referencias clásicas del vestuario de tenis con accesorios de impronta contemporánea, una fórmula que permite llevar el estilo deportivo más allá de la cancha.

Ondas relajadas y un beauty look fresco con efecto sun-kissed

El estilismo se completó con una propuesta de belleza natural. La modelo llevó su larga cabellera castaña oscura suelta, con raya al medio y ondas suaves que aportaron movimiento sin restarle frescura al conjunto.

La modelo llevó su larga cabellera castaña oscura suelta, con raya al medio y ondas suaves que aportaron movimiento sin restarle frescura al conjunto.

En el maquillaje, apostó por un acabado luminoso con efecto sun-kissed, que recrea el aspecto de una piel suavemente bronceada. El rubor en tonos cálidos realzó las mejillas, mientras que los labios en rosa nude sumaron un toque delicado y sofisticado.

Con este look, Zaira mostró cómo reinterpretar la estética del tenis con una combinación de prendas deportivas, accesorios protagonistas y detalles femeninos. Una inspiración para quienes buscan sumar el estilo sporty chic a sus outfits con una impronta moderna y elegante.