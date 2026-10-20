Resistencia sigue con uno de los boletos de colectivo más caros del país

El transporte público en el Gran Resistencia atraviesa una crisis sin precedentes. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) basado en datos de AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor) y operadores locales, la tarifa plana del boleto urbano en la capital chaqueña alcanza los $1.885, posicionándose como una de las más caras de la Argentina.
Si se compara con las capitales cercanas, la diferencia es abismal. Mientras Resistencia abona $1.885, en Formosa el pasaje cuesta $1.750; en Santiago del Estero, $1.390; y en Posadas, apenas $1.365. En la región, el único distrito que iguala los costos chaqueños es Corrientes, con $1.890.
A nivel nacional, el boleto local es solamente superado por localidades turísticas o con situaciones geográficas particulares como San Martín de los Andes ($2.300), Rawson ($ 2.192) y Santa Fe ($1.900).
Este brutal impacto tarifario se refleja directamente en el bolsillo de los usuarios. Desde enero de 2024, cuando el pasaje costaba apenas $75, el aumento acumulado asciende al 2.413%. Para un empleado de comercio que realiza cuatro viajes diarios, el gasto mensual en transporte ya supera los $150 mil, afectando la mitad de su sueldo.
Desde el Gobierno provincial justifican la medida argumentando un aporte de más de $1.800 millones mensuales en subsidios para sostener una tarifa técnica de $2.936.
Sin embargo, los usuarios padecen paralelamente una fuerte reducción de frecuencias y unidades, lo que agrava la situación de miles de chaqueños que dependen del servicio para ir a trabajar o estudiar.
Tarifa mínima de colectivo urbano por ciudad
San Martín de los Andes: $ 2.300
Rawson: $ 2.192
Santa Fe: $ 1.900
Corrientes: $ 1.890
Resistencia: $ 1.885
Formosa: $ 1.750
Córdoba: $ 1.720
Rosario: $ 1.720
Paraná: $ 1.720
Bariloche: $ 1.534
Río Gallegos: $ 1.500
Salta: $ 1.450
Mendoza: $ 1.400
Neuquén: $ 1.390
Santiago del Estero: $ 1.390
Posadas: $ 1.365
Santa Rosa: $ 1.290
Ushuaia: $ 1.280
San Salvador de Jujuy: $ 1.272
Catamarca: $ 1.250
San Miguel de Tucumán: $ 1.250
San Juan: $ 1.070
La Rioja: $ 1.000
San Luis: $ 1.000
Viedma: $ 980
Gran Buenos Aires: $ 969
General Pico: $ 800
CABA (líneas porteñas): $ 754
AMBA (jurisdicción nacional): $ 700
Fuente: CEPA en base a AAETA y operadores locales.