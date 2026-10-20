Resistencia sigue con uno de los boletos de colectivo más caros del país

A $1.885, la tarifa del sistema interurbano del AMGR es la quinta más costosa a nivel nacional y supera a Formosa, Posadas y Santiago del Estero. El pasaje aumentó un 2.413% desde 2024 y golpea el sueldo de los trabajadores.

El transporte público en el Gran Resistencia atraviesa una crisis sin precedentes. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) basado en datos de AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor) y operadores locales, la tarifa plana del boleto urbano en la capital chaqueña alcanza los $1.885, posicionándose como una de las más caras de la Argentina.

Si se compara con las capitales cercanas, la diferencia es abismal. Mientras Resistencia abona $1.885, en Formosa el pasaje cuesta $1.750; en Santiago del Estero, $1.390; y en Posadas, apenas $1.365. En la región, el único distrito que iguala los costos chaqueños es Corrientes, con $1.890.

A nivel nacional, el boleto local es solamente superado por localidades turísticas o con situaciones geográficas particulares como San Martín de los Andes ($2.300), Rawson ($ 2.192) y Santa Fe ($1.900).

Este brutal impacto tarifario se refleja directamente en el bolsillo de los usuarios. Desde enero de 2024, cuando el pasaje costaba apenas $75, el aumento acumulado asciende al 2.413%. Para un empleado de comercio que realiza cuatro viajes diarios, el gasto mensual en transporte ya supera los $150 mil, afectando la mitad de su sueldo.

Desde el Gobierno provincial justifican la medida argumentando un aporte de más de $1.800 millones mensuales en subsidios para sostener una tarifa técnica de $2.936.

Sin embargo, los usuarios padecen paralelamente una fuerte reducción de frecuencias y unidades, lo que agrava la situación de miles de chaqueños que dependen del servicio para ir a trabajar o estudiar.

Tarifa mínima de colectivo urbano por ciudad

San Martín de los Andes: $ 2.300

Rawson: $ 2.192

Santa Fe: $ 1.900

Corrientes: $ 1.890

Resistencia: $ 1.885

Formosa: $ 1.750

Córdoba: $ 1.720

Rosario: $ 1.720

Paraná: $ 1.720

Bariloche: $ 1.534

Río Gallegos: $ 1.500

Salta: $ 1.450

Mendoza: $ 1.400

Neuquén: $ 1.390

Santiago del Estero: $ 1.390

Posadas: $ 1.365

Santa Rosa: $ 1.290

Ushuaia: $ 1.280

San Salvador de Jujuy: $ 1.272

Catamarca: $ 1.250

San Miguel de Tucumán: $ 1.250

San Juan: $ 1.070

La Rioja: $ 1.000

San Luis: $ 1.000

Viedma: $ 980

Gran Buenos Aires: $ 969

General Pico: $ 800

CABA (líneas porteñas): $ 754

AMBA (jurisdicción nacional): $ 700

Fuente: CEPA en base a AAETA y operadores locales.

