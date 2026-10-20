Liga Chaqueña CUNE se salvó del descenso

El Canario venció con un gol de Jonathan Acosta en el estadio Centenario de Sarmiento y aseguró su continuidad en la máxima categoría de la Liga Chaqueña de Fútbol. Los Líricos, por su parte, volvieron a quedarse a las puertas del ascenso.

CUNE logró mantenerse en Primera tras derrotar 1-0 a Los Líricos, el lunes por la noche, en el partido de promoción disputado en el estadio Centenario de Sarmiento. Jonathan Acosta marcó el único tanto de la noche y aseguró la permanencia del conjunto universitario.

LOS LÍRICOS, OTRA VEZ SIN ASCENSO

Para el equipo del aeropuerto, la derrota significó un nuevo golpe en su objetivo de alcanzar la máxima categoría. En dos años, dejó pasar por tercera vez consecutiva una oportunidad de ascender. La temporada pasada había perdido la final y luego la promoción.

CUNE celebró la permanencia; Los Líricos deberá volver a buscar su lugar en Primera.