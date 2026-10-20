Uñas desprolijas: la tendencia de Miu Miu que desafía la manicura perfecta

Miu Miu sorprendió en la Semana de la Moda de París con una manicura roja deliberadamente desprolija, que rompe con la estética de las uñas impecables. Una propuesta beauty que divide opiniones y pone en debate la obsesión por la perfección.

Cuando parecía que la manicura perfecta era una regla inquebrantable, Miu Miu volvió a romper el molde. En su desfile de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2027, la firma sorprendió con una propuesta beauty que ya está dando que hablar: uñas rojas, sí, pero con el esmalte corrido, las cutículas manchadas y un acabado deliberadamente imperfecto.

Lejos del clásico esmalte impecable o de la estética clean girl que dominó las últimas temporadas, la marca apostó por una manicura que parece recién hecha… por alguien sin demasiada experiencia. O, mejor dicho, por alguien que decidió dejar de perseguir la perfección.

La manicura “despeinada” que desafía las reglas

Detrás del look estuvo la reconocida nail artist Mei Kawajiri, responsable de las manicuras de celebridades como Dua Lipa y Gigi Hadid. Pero esta vez no buscó líneas precisas ni un acabado pulido: pintó el esmalte rojo más allá de la uña, dejando las cutículas manchadas a propósito.

Look de uñas en la pasarela de Miu Miu en la Semana de Moda de París.

La propia artista describió el resultado como “la manicura que te haría tu novio” o alguien que claramente no domina el esmalte.

Aunque para muchas personas el efecto puede parecer simplemente desprolijo, en la pasarela cada detalle tiene una intención.

Look de uñas en la pasarela de Miu Miu en la Semana de Moda de París.

Del lujo silencioso a la imperfección

Durante los últimos años, las tendencias beauty estuvieron marcadas por la sofisticación minimalista: uñas nude, tonos lechosos, acabados brillantes y una estética extremadamente cuidada.

Look de uñas en la pasarela de Miu Miu en la Semana de Moda de París.

La propuesta de Miu Miu rompe con esa idea. En lugar de esconder el error, lo exhibe. En lugar de corregir, celebra la imperfección.

Y justamente ahí aparece la pregunta: ¿es realmente una tendencia o un mensaje?

¿Un gesto de rebeldía en tiempos de perfección?

Vivimos en una época donde todo parece estar cuidadosamente editado. Las redes sociales muestran rutinas impecables, pieles perfectas, casas ordenadas y una productividad casi imposible de sostener.

Look de uñas en la pasarela de Miu Miu en la Semana de Moda de París.

En ese contexto, una manicura corrida puede convertirse en algo más que un detalle estético: una forma de cuestionar esa necesidad constante de que todo luzca perfecto.

No es casual que este look haya generado opiniones divididas. Mientras algunos lo consideran una propuesta fresca y disruptiva, otros simplemente no logran ver belleza en unas uñas que parecen mal pintadas.

¿La usaríamos fuera de la pasarela?

Esa es, quizás, la gran diferencia entre una tendencia de desfile y una tendencia real. Porque aunque la idea resulte interesante desde lo conceptual, cuesta imaginar que las uñas manchadas desplacen a las manicuras prolijas que siguen siendo las favoritas en los salones de belleza.

Look de uñas en la pasarela de Miu Miu en la Semana de Moda de París.

Tal vez ese nunca fue el objetivo. Tal vez Miu Miu no quiso convencernos de pintarnos mal las uñas, sino recordarnos que la belleza también puede permitirse ser imperfecta.

Look de uñas en la pasarela de Miu Miu en la Semana de Moda de París.

Y aunque probablemente muchas sigamos prefiriendo una manicura impecable, la conversación ya está instalada. Porque, al final, pocas cosas generan tanto debate como aquello que desafía lo que entendíamos por “lindo”.