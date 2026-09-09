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Tragedia en la Ruta 129: murió una joven de 28 años que volcó en una curva

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La víctima fue identificada como Carla Antonella Vera. En el auto iban otras dos personas que resultaron heridas y permanecen internadas.

Una joven de 28 años murió este miércoles tras sufrir un accidente cuando intentaba doblar en una curva en la Ruta Provincial 129, Corrientes.

El trágico hecho sucedió a la madrugada cerca del puente y arroyo Timboy, en jurisdicción de Monte Caseros. La víctima fue identificada como Carla Antonella Vera.

Según la información preliminar, la joven iba en un Ford Focus gris en el que viajaba junto a dos personas. Por causas que todavía se investigan, perdió el control del auto y terminó volcando a pocos metros del puente, en la curva.

Tras el fuerte impacto, el vehículo se incendió y Vera murió en el acto. Su identidad fue confirmada por el médico policial Daniel Benítez Recio al medio local MonteCaserosOnline.

Según contó la madre de la víctima, se había comunicado a la madrugada para avisar que tenía problemas con el auto. (Foto: Gentileza Impacto Corrientes)
Según contó la madre de la víctima, se había comunicado a la madrugada para avisar que tenía problemas con el auto. (Foto: Gentileza Impacto Corrientes)

En tanto, los otros dos ocupantes del auto resultaron heridos. Fueron asistidos en el lugar y luego trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Samuel W. Robinson, donde permanecen bajo atención médica.

Después del accidente se desplegó un importante operativo en la zona. Trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, peritos y representantes de la Fiscalía de Monte Caseros, que llevan adelante las pericias para establecer cómo se produjo el despiste y posterior vuelco.

De acuerdo con lo que informaron medios locales, su madre, conocida como “Chelita”, contó que había mantenido un último contacto telefónico con su hija alrededor de las 2 de la madrugada. En esa llamada, Carla le manifestó que estaban atravesando algún inconveniente con el auto.

Este dato se sumará a la investigación y a los peritajes que se le practicarán al auto, para determinar las circunstancias del accidente. Mientras tanto, se espera información oficial sobre el estado de salud de los dos heridos.

Esta mañana el cuerpo de la joven fue llevado a la morgue judicial y ya se realizó la autopsia correspondiente. Por ello, sus restos fueron velados este mismo miércoles y se prevé que el entierro en el cementerio local sea esta tarde.

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