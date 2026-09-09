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Tiene flores durante meses, se adapta a macetas y ocupa poco espacio: la planta ideal para sembrar este 21 de septiembre

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Sus flores de distintos colores aportan un toque decorativo y pueden mantenerse por buena parte de la temporada con algunos cuidados sencillos.

Con la llegada de la primavera, los balcones y terrazas comienzan a ser protagonistas y muchos buscan sumar verde a sus espacios. En este marco, hay una planta ideal para tener durante los meses más cálidos, que se adapta a macetas y ocupa poco espacio.

Se trata de la petunia. Esta especie es fácil de cultivar, se adapta perfectamente a macetas y puede ofrecer una floración abundante durante varios meses.

Por qué la petunia es ideal para espacios chicos

La petunia es una planta de crecimiento relativamente compacto que resulta especialmente práctica para balcones, terrazas pequeñas y otros espacios donde no hay demasiado lugar. Puede cultivarse en macetas y jardineras sin necesidad de disponer de un jardín.

Una de sus principales características es su floración prolongada. Con las condiciones adecuadas, puede producir flores durante buena parte de la primavera y el verano, por lo que permite mantener el balcón colorido durante varios meses.

Por qué la petunia es ideal para espacios chicos. (Foto: Adobe Stock)
Por qué la petunia es ideal para espacios chicos. (Foto: Adobe Stock)

Además, existe una gran variedad de petunias con flores de distintos colores, como violeta, rosa, blanco, rojo y tonos combinados, lo que permite elegir la opción que mejor combine con el espacio.

Dónde ubicar la petunia para que crezca fuerte

Para que la petunia se desarrolle bien y tenga una floración abundante, necesita mucha luz natural. Lo ideal es colocarla en un sector del balcón donde reciba varias horas de sol directo al día.

En lugares con buena iluminación pero menos horas de sol también puede crecer, aunque una exposición adecuada favorece la aparición de flores.

Es importante evitar los sectores completamente oscuros o con sombra permanente, ya que la falta de luz puede provocar un crecimiento débil y reducir la floración.

Cómo regar y qué maceta elegir

Uno de los puntos importantes para cuidar una petunia es mantener un riego regular sin encharcar el sustrato. Durante los días calurosos puede necesitar agua con mayor frecuencia, mientras que en jornadas más frescas conviene reducir los riegos.

La maceta debe tener agujeros de drenaje para permitir que el exceso de agua salga y evitar que las raíces permanezcan constantemente húmedas. También es recomendable utilizar un sustrato fértil y con buen drenaje.

También es importante retirar las flores marchitas de manera periódica. Esta tarea ayuda a mantener la planta prolija y puede favorecer que continúe produciendo nuevas flores durante la temporada.

Qué hacer en primavera para que la petunia luzca mejor

Con la llegada de temperaturas más agradables, la primavera es un buen momento para sumar petunias al balcón y aprovechar su extensa floración. Elegir una maceta con buen drenaje, ubicarla en un sector luminoso y mantener un riego adecuado son los pasos clave para disfrutar durante meses de una planta que aporta color sin ocupar demasiado espacio.

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