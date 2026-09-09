Hallaron un auto desarmado vinculado a la causa del clan Sosa y ordenaron secuestrarlo

El automóvil tenía un pedido de secuestro activo en la investigación federal por lavado de activos. Fue localizado en una vereda de Sáenz Peña sin puertas, tablero, capot, tapa de baúl ni butacas.

La Policía del Chaco secuestró este miércoles un Volkswagen Vento vinculado a la causa federal por lavado de activos del denominado clan Sosa , luego de localizarlo parcialmente desarmado frente a una vivienda del barrio San Cayetano, en Presidencia Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se concretó alrededor de las 14, tras una serie de tareas realizadas por efectivos de la División Inteligencia Criminal Interior junto con personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Interior. La investigación permitió establecer la posible ubicación de un vehículo que era buscado en el expediente federal.

El Vento, dominio AD563KV , fue encontrado sobre la vereda de un inmueble de Quinta 87 y presentaba un importante grado de desarme: le faltaban las puertas, el tablero, el capot, la tapa del baúl y las butacas , aunque permanecía apoyado sobre sus cuatro ruedas.

El auto tenía pedido de secuestro activo

Personal especializado de la División Verificación Vehicular Sáenz Peña inspeccionó las numeraciones de motor y chasis y posteriormente consultó los datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Allí se constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo relacionado con la causa “Lavado de activos – Clan Sosa” , expediente N.º 3852/2020/5, con intervención de la Justicia Federal de Sáenz Peña y requerimiento cargado por Gendarmería Nacional.

(1) Ana María Flamenco, (2) Hugo Sebastián Sosa, (3) María Alejandra Sosa, (4) Lía Vanessa Rut Paz, (5) Ariel Alberto Sosa, (6) Mauro Hernán Pacheco. Si bien también fue condenado Ramón Ángel Almúa, no se tiene en cuenta su foto ya que no se mostró su rostro en la transmisión oficial Crédito: Imagen diseñada por Libertad Digital

En el lugar se presentó un hombre de 53 años que manifestó ser el poseedor del automóvil. Tras la consulta con el fiscal de turno, se dispuso el secuestro del Vento y que el hombre fuera notificado en libertad . El rodado quedó posteriormente a disposición de la Comisaría Quinta para continuar con las actuaciones judiciales.

La medida se conoce meses después de las condenas dictadas contra siete integrantes y personas vinculadas al clan Sosa por maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En marzo, el Tribunal Oral Federal de Resistencia homologó un juicio abreviado: Ana María Flamenco y Hugo Sebastián Sosa recibieron penas de siete años de prisión , mientras que otros integrantes fueron condenados a penas de entre tres años en suspenso y cuatro años y seis meses de cárcel. El fallo también incluyó multas y el decomiso de bienes relacionados con las operaciones investigadas .

La investigación patrimonial permanece abierta en lo relativo a la identificación, ubicación y recuperación de bienes presuntamente relacionados con las maniobras investigadas . En ese marco se produjo ahora el hallazgo del Volkswagen Vento, mientras continúan las diligencias policiales y judiciales.