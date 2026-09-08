Las ventas pyme llevan 18 meses sin recuperarse y el rebote no termina de llegar

El Índice de CAME cayó 0,2% en agosto, pero la serie completa muestra una facturación 17% por debajo de la base; el 46,5% de los comerciantes asegura estar peor que hace un año.



El dato de agosto fue un retroceso mínimo: 0,2%. Pero mirar solo un mes es un pésimo narrador. La serie completa de CAME revela que el comercio minorista pyme lleva dieciocho meses sin poder perforar el nivel de 2022. El índice cerró agosto en 82,7 puntos, un 17% por debajo de aquella base. La curva sube y baja con regularidad estacional —picos en octubre y marzo, recaídas inmediatas— pero nunca logra sostenerse.

El único mes que superó el 100 fue octubre de 2025 (103,9), empujado por la estacionalidad; en junio y julio de este año tocó pisos de 77 puntos.

Detrás de este estancamiento, la propia CAME señala la caída del poder adquisitivo por el peso de las tarifas y el endeudamiento de las familias. El riesgo, advierten los economistas, es que la prolongación de esta caída genere histéresis: que el piso hundido se convierta en el nuevo techo.

La falta de inversión lo confirma: el 57,9% de los comerciantes no ve momento para invertir, y el 46,5% dice estar peor que un año atrás. Bajar la inflación fue imprescindible, pero estabilizar precios no es lo mismo que reactivar la economía. Una curva que en año y medio no logra volver a su base no está sanando: está sobreviviendo.

