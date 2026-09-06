Zdero y Cipolini inauguraron el nuevo edificio de la escuela 105 de Bajo Hondo, obra gestionada por Capitanich en 2022

Ayer viernes el gobernador Leandro Zdero en compañía del intendente de Sáenz Peña Bruno Cipolini inauguraron el nuevo edificio de la escuela primaria 105 de bajo hondo chico, establecimiento ubicado a unos 20 km al sur de la ciudad Termal. La obra había sido gestionada a comienzos de 2022 por el entonces gobernador Jorge Capitanich.

En el 2022 el Gobierno había realizado la licitación Pública para la obra de sustitución de varios edificios escolares entre ellas la Escuela de Educación Primaria N° 105 de bajo hondo, con un presupuesto inicial de $ 79.582.089 y $ 68.086.053 para el anexo del Jardín de Infantes N° 87.

Tres años después el actual gobierno la inauguró. Durante el acto se realizó el corte de cintas, el ingreso de las Banderas de Ceremonias, la entonación del Himno Nacional Argentino y la canción oficial del Chaco “Tú Vencerás”. También se descubrió una placa conmemorativa, se realizó una bendición y se concretó un minuto de silencio en memoria de quienes formaron parte de la historia de la institución.

La ceremonia contó con la presencia del intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini; la subsecretaria en Infraestructura, Rosana Cerrutti; funcionarios provinciales, autoridades educativas, el diputado provincial Edgardo Reguera; docentes, exdocentes, exalumnos, estudiantes y familias de la comunidad.

El gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de acompañar con hechos concretos a las comunidades educativas, especialmente en las zonas rurales.

“Hoy no solamente estamos celebrando 100 años de una escuela; estamos celebrando 100 años de historias, de familias, de docentes y de generaciones de chaqueños que pasaron por estas aulas. Y lo hacemos entregando una escuela nueva, porque honrar la historia también significa construir el futuro”.

En este sentido, Zdero remarcó que la educación constituye una de las prioridades de su gestión y sostuvo que mejorar las condiciones donde aprenden los chicos también es una manera de defender la educación pública. “Cada peso que invertimos en una escuela es una inversión en nuestros chicos y en el futuro de nuestra provincia. Queremos que los alumnos tengan aulas dignas, espacios adecuados y las condiciones necesarias para aprender, crecer y desarrollarse”.

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