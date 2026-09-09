Una lata con combustible mientras cocinaba: el relato que complicaría a la mujer que quemó a su pareja

Un amigo de la víctima declaró que el joven preparaba arroz en un disco cuando Claudia Romero llegó a la vivienda con combustible y se lo habría arrojado mientras revolvía la comida. La Fiscalía analiza incorporar el agravante por el vínculo a la tentativa de homicidio.

La investigación contra Claudia Elizabeth Romero, acusada por el ataque que dejó con graves quemaduras a su expareja de 27 años, incorporó nuevos elementos a partir de la declaración de un testigo presencial. Su relato aportó detalles sobre los minutos previos al hecho ocurrido el 24 de agosto en Resistencia y podría derivar en un agravamiento de la imputación.

Según pudo conocer Libertad Digital, el amigo de la víctima relató ante la Fiscalía que aquella madrugada se encontraban cocinando arroz en un disco cuando Romero llegó hasta la vivienda. De acuerdo con esa declaración, la mujer habría ingresado inicialmente al lugar aparentemente para comprobar si allí había otra mujer.

El testigo describió cómo habría ocurrido el ataque

El dato central incorporado al expediente es que, según el testigo, Romero habría llegado con una lata de cerveza cortada que contenía combustible. Mientras el joven se encontraba junto al disco revolviendo la comida, la acusada presuntamente le arrojó el líquido, tras lo cual se produjo el incendio que le ocasionó las graves lesiones.

La versión resulta relevante para reconstruir la mecánica del episodio, que durante los primeros días estuvo atravesada por distintas hipótesis. Inicialmente, la víctima había señalado que su expareja le arrojó combustible y lo prendió fuego, mientras que posteriormente también circuló una versión que atribuía las quemaduras a agua hirviendo.

Ahora, el testimonio de una persona que se encontraba en la vivienda al momento del hecho aporta elementos que respaldarían la hipótesis del combustible y serán evaluados junto con las restantes pruebas reunidas por el Equipo Fiscal N.º 10, a cargo de Liliana Beatriz Irala.

Romero, de 35 años, se encuentra actualmente imputada por homicidio en grado de tentativa. A partir de los nuevos elementos incorporados, la Fiscalía analiza modificar nuevamente la calificación para contemplar el agravante por el vínculo, debido a la relación de pareja que mantenía con la víctima. De concretarse, la acusación pasaría a ser por tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

El joven permanece bajo tratamiento médico por quemaduras de segundo grado que afectaron distintas partes de su cuerpo, entre ellas las manos, la zona lumbar, las piernas y uno de sus muslos. Debido a la gravedad de las lesiones debió ser sometido a intervenciones con implantes de piel.

Romero fue detenida cuatro días después del ataque y permanece alojada en una dependencia policial. La Fiscalía continuará analizando el testimonio, la documentación médica y las restantes evidencias antes de definir formalmente si corresponde agravar la imputación.