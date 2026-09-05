Tras renunciar por sospechas de corrupción en ECOM, Verga declaró que su patrimonio creció por debajo del 50%

Un informe técnico-contable elaborado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en el marco del expediente de Juicio de Residencia, reveló que el patrimonio del expresidente de la empresa estatal informática creció casi un 50% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024. El organismo también detectó incumplimientos vinculados con la presentación de balances y la Ley de Ética Pública, además de la existencia de investigaciones penales en trámite.

El paso de Luis Emilio Verga por la presidencia de ECOM Chaco S.A. duró poco más de ocho meses —desde el 21 de diciembre de 2023 hasta su renuncia, a principios de septiembre de 2024—, pero las derivaciones administrativas y judiciales de su gestión continúan bajo análisis de los organismos de control.

Según pudo saber LITIGIO, en el marco de la Resolución N° 3136/26, dictada por el fiscal general de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Gustavo Leguizamón, el organismo dio por concluido el procedimiento de Juicio de Residencia, previsto por la Ley N° 2325-A, correspondiente al exfuncionario.

El Juicio de Residencia es un mecanismo de control que busca evaluar la gestión de quienes ejercieron determinados cargos públicos una vez finalizado su mandato o función. El procedimiento permite revisar el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas, la evolución patrimonial del funcionario y la gestión de los recursos públicos, además de verificar las metas y resultados alcanzados durante el período de gestión.

Uno de los principales puntos del dictamen de la FIA, con fecha del pasado 11 de agosto, surge del análisis técnico-contable realizado por el contador Damián Romano sobre la Declaración Jurada de Evolución del Patrimonio Personal presentada por Verga.

A partir del entrecruzamiento de esa información con registros de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), el Registro de la Propiedad Inmueble, la ANAC y la Prefectura Naval, el informe determinó que el patrimonio declarado por el ex titular de ECOM registró un incremento del 48,58% durante el período analizado.

La evolución estuvo explicada principalmente por un aumento en los rubros correspondientes a disponibilidades, inversiones y otros bienes. En tanto, las participaciones societarias presentaron una variación negativa de aproximadamente 0,05%.

El dato que también sobresale es el comportamiento de sus obligaciones financieras. Mientras el patrimonio registró un crecimiento cercano al 50%, el rubro correspondiente a “Otras Deudas” aumentó aproximadamente un 274% durante el mismo período.

Tribunal de Cuentas

El análisis patrimonial se produjo en paralelo con una serie de observaciones sobre la rendición de los recursos públicos administrados durante su gestión.

La resolución de la FIA señala que Verga presentó la documentación correspondiente fuera del plazo legal de 30 días. A su vez, al ser consultado sobre la ejecución presupuestaria, el exfuncionario explicó mediante una nota que “los estados contables no han sido presentados ante el Tribunal de Cuentas debido a que el balance de la empresa ECOM CHACO S.A. aún no se ha cerrado”.

Sin embargo, las fiscalías del Tribunal de Cuentas informaron que la empresa estatal mantenía pendientes de rendición sus Estados Contables correspondientes al ejercicio 2024. Esta situación tuvo consecuencias sobre el control de los recursos asignados: los auditores debieron “abstenerse de emitir opinión” respecto de la ejecución de esos fondos ante la falta de información contable suficiente.

La FIA también observó que en el informe de gestión no se acreditaron las metas formuladas, sus respectivos grados de cumplimiento ni los obstáculos encontrados durante la administración, todos ellos elementos exigidos por la reglamentación del Juicio de Residencia.

Contrataciones y una investigación penal

Las observaciones sobre la situación patrimonial de Verga se suman a las conclusiones alcanzadas por la FIA en el Expediente N° 4343/24, iniciado a partir de una denuncia presentada por quien lo sucedió al frente de ECOM, Adrián Veleff.

En ese trámite se dictó la Resolución N° 3106/26, mediante la cual el organismo determinó que Verga incumplió los deberes establecidos por la Ley N° 1341-A de Ética y Transparencia en la Función Pública.

Según la investigación administrativa, el exfuncionario intervino en contrataciones por montos millonarios que beneficiaron a la firma SMART BULL S.A.S. y también en la designación de personas con las que había mantenido vínculos societarios en el ámbito privado, entre ellas Martín Elías Zalazar y Leandro Gabriel Zalazar.

A partir de esas conclusiones, la FIA dio intervención al gobernador Leandro Zdero y sugirió la aplicación de una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

El frente administrativo se suma, además, al judicial. La resolución que cerró el Juicio de Residencia menciona que Verga se encuentra vinculado a causas que tramitan en sede penal. Entre ellas figura el expediente N° 30494/25-1, actualmente en trámite ante la Fiscalía Penal N° 15 de Resistencia, luego de que fuera remitido por incompetencia desde el Juzgado Federal N° 1 de la capital chaqueña.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada originalmente por diputados provinciales del justicialismo. Con el cierre del procedimiento, la FIA remitió el resultado completo del Juicio de Residencia a la Comisión de Seguimiento Legislativo de la Cámara de Diputados, que deberá evaluar sus conclusiones en el marco de las funciones de control político e institucional.

REVISTA LITIGIO