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POLICIALES

Robaron un celular e intentaron llevarse una moto: dos demorados

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El procedimiento ocurrió esta mañana en la zona de Roque Sáenz Peña y Fortín Aguilar. La Policía recuperó el teléfono de la víctima y secuestró un arma blanca.

Dos hombres mayores de edad fueron demorados este miércoles por la mañana luego de que una mujer denunciara el robo de su teléfono celular y un intento de sustracción de su motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.50, en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Fortín Aguilar, donde efectivos del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince fueron alertados por la damnificada.

De acuerdo con la información policial preliminar, los agentes localizaron a dos sospechosos que circulaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Durante el procedimiento, encontraron en poder del acompañante el teléfono que pertenecía a la víctima.

Además, los uniformados secuestraron un cuchillo marca Encina, con mango metálico y una hoja de aproximadamente 24 centímetros. Ambos hombres quedaron demorados mientras continúan las actuaciones para determinar su situación judicial.

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