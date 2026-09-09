Caso Loan: Benítez reconstruyó la desaparición y aseguró que Laudelina “sabe la verdad”

El acusado relató ante el tribunal cómo fueron las horas previas y posteriores a la desaparición del niño en 9 de Julio. Dijo que comenzó a buscarlo apenas notaron su ausencia y apuntó nuevamente a su expareja.

Antonio Benítez , uno de los acusados en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , declaró este miércoles ante el tribunal y reconstruyó los movimientos que realizó el 13 de junio de 2024, desde el almuerzo en la casa de la abuela Catalina hasta el momento en que advirtieron que el niño de cinco años ya no estaba con el grupo.

Benítez explicó que aquella mañana llevó a Laudelina Peña hasta el campo de Catalina para que colaborara con la preparación del almuerzo y que posteriormente realizó distintos recorridos por la zona. Cerca del mediodía volvió al lugar junto con su hijo y se encontró con varios de los participantes de la reunión familiar, entre ellos María Victoria Caillava y Carlos Pérez .

Según su versión, durante el almuerzo se sintió incómodo con la conversación y decidió alejarse hacia el naranjal para juntar frutas. Minutos después llegaron Daniel Ramírez, Mónica Millapi y varios de los niños, entre ellos Loan. Tras permanecer un tiempo en el sector, el grupo emprendió el regreso hacia la vivienda.

El momento en que advirtieron que Loan no estaba

Benítez sostuvo que durante el camino uno de los menores comenzó a llamarlo y le avisó que faltaba un chico. Fue entonces cuando miró al grupo y comprobó que Loan ya no estaba . “De repente dejé de verlo y me agarró desesperación”, expresó durante su declaración.

El acusado aseguró que alrededor de las 14.24 intentó comunicarse con Laudelina para saber si el niño había regresado a la casa. Ante la respuesta negativa, volvió junto a Ramírez hacia el lugar donde habían recogido las naranjas y comenzó una búsqueda que luego extendió hacia distintos campos cercanos. “Lo fui a buscar y me entró la desesperación”, afirmó.

Benítez también recordó que durante los primeros rastrillajes circuló la información de que Loan había sido encontrado. Dijo que llegó a llorar de alegría, pero poco después la Policía informó que se había tratado de una falsa alarma , por lo que continuaron los operativos. Más tarde fue detenido y, según denunció ante los jueces, durante el traslado fue golpeado por efectivos que pretendían que brindara información sobre el paradero del niño.

“Creo que Laudelina sabe la verdad”

En otro tramo de su declaración, Benítez volvió a referirse a Laudelina Peña , de quien aseguró que actualmente está separado. Contó que se enteró meses después de la versión en la que su entonces pareja sostuvo que Loan había sido víctima de un accidente y cuestionó las distintas declaraciones que brindó durante la investigación.

” No sé por qué tuvo que mentir tanto “, manifestó. Sin embargo, aseguró que considera que Laudelina conoce qué ocurrió aquella tarde y cerró con una afirmación ante el tribunal: ” Creo que Laudelina sabe la verdad “. Incluso sostuvo que, al observarla durante su declaración en el juicio, creyó que estaba diciendo la verdad cuando habló de la hipótesis de un accidente.

El testimonio se produjo en el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña , quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024. El tribunal continúa escuchando declaraciones y analizando las distintas versiones sobre lo sucedido después del almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.