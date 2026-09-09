Ni construcción en seco ni ladrillo: la nueva tecnología para construir una casa de 120 m2 en 48 horas

Durante décadas, construir una casa en la Argentina implicó levantar ladrillo por ladrillo, mezclar cemento y esperar días para avanzar. Ese escenario cambió con la llegada de la impresión 3D de hormigón, una tecnología que ya permite levantar la estructura de una vivienda en apenas 48 horas y que empieza a ganar terreno en el país.

El sistema funciona con enormes brazos robóticos que depositan capas de material cementicio siguiendo un diseño digital. Así, la máquina reemplaza tareas repetitivas y acelera la obra gris, mientras reduce desperdicios y permite fabricar formas que serían imposibles o muy costosas con métodos tradicionales.

Cómo funciona la impresión 3D de hormigón y qué ventajas ofrece

La impresión 3D de hormigón (3DCP, por sus siglas en inglés) automatiza una de las etapas más tradicionales de la construcción. En vez de fundir plástico, como las impresoras hogareñas, estas máquinas moldean una mezcla especial de cemento, plastificantes y aditivos, capa sobre capa, hasta formar paredes, divisiones internas y hasta mobiliario integrado.

Todo arranca con un modelo digital diseñado por arquitectos e ingenieros. El software divide el proyecto en cientos de capas y le indica al robot el recorrido exacto que debe seguir. Mientras tanto, una planta mezcladora prepara el mortero y lo envía al cabezal de impresión, que deposita el material con una precisión de hasta cinco milímetros.

La impresora se encarga de la obra gris: levanta la estructura y las paredes, pero las instalaciones, aberturas y terminaciones siguen requiriendo mano de obra tradicional. Según Mateo Salvatto, fundador de la empresa argentina Grondplek, la máquina puede imprimir una casa de 120 metros cuadrados en 48 horas, con doble muro y cámara de aire para mejorar el aislamiento térmico y acústico.

Así se imprimen estas casa 3D (Foto: Imagen ilustrativa – Gemini).

El impacto en los tiempos, los costos y la mano de obra

La principal diferencia con la construcción convencional está en la velocidad y la eficiencia. El proceso automatizado permite ahorrar hasta un 30% en comparación con los métodos tradicionales, aunque el porcentaje depende de cada proyecto. El ahorro se explica por la reducción de tiempos, menor desperdicio de materiales y logística más simple.

Sin embargo, la impresión 3D no elimina la necesidad de trabajadores: el 70% de la obra sigue siendo tradicional y requiere albañiles, plomeros, pintores y especialistas para las terminaciones. La tecnología apunta a mejorar las condiciones laborales, ya que la máquina asume las tareas más exigentes y repetitivas, como levantar paredes o manipular materiales pesados.

Además, la impresión 3D permite construir geometrías curvas sin sobrecostos, algo que en una obra convencional suele disparar el presupuesto. La continuidad estructural también mejora el comportamiento antisísmico de las viviendas.

Proyectos en Argentina: del sector privado a la vivienda social

En el país, la empresa Grondplek incorporó una impresora de la firma danesa COBOD, capaz de trabajar en un área de 11 por 11 metros y hasta 7 metros de altura. Ya realizó proyectos de infraestructura junto a Techint y planea entregar sus primeras viviendas habitadas a principios de 2027.

Por otro lado, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto al Astillero Río Santiago, desarrolló un prototipo propio para construir viviendas sociales. Su impresora, de seis metros de ancho y tres de alto, puede imprimir una casa de 60 metros cuadrados en unas 50 horas, incluyendo divisiones internas y espacios para aberturas. El proyecto apuesta a la fabricación local de la máquina y de la mezcla cementicia, y suma cooperativas de trabajo para las etapas que requieren mano de obra.

Más allá de levantar casas, la tecnología ya se usa para oficinas, estaciones modulares, componentes urbanos y proyectos de ingeniería civil. El verdadero potencial de la impresión 3D de hormigón está en transformar la forma en que se diseñan y construyen los espacios, con la mira puesta en resolver el déficit habitacional y modernizar la industria de la construcción.