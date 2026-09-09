Los expertos en plagas coinciden: “Las cucarachas suelen esconderse en estos 3 lugares de la cocina”

Con el aumento de las temperaturas durante septiembre, es normal que empiecen a aparecer más cucarachas en el hogar. Como son insectos nocturnos, suelen permanecer escondidas durante el día, pero los especialistas coinciden en cuáles son los lugares que hay que revisar para combatir esta plaga.

De acuerdo con especialistas de la Universidad de Kentucky, las cucarachas suelen refugiarse en grietas ubicadas debajo de las piletas y en los espacios que quedan detrás de las heladeras, los lavavajillas y las cocinas. Por este motivo, hay tres sectores particulares que conviene revisar.

Los 3 lugares de la cocina donde suelen esconderse

Abajo de la pileta: como las cañerías pueden perder agua y generar humedad, el interior del bajo mesada es un refugio ideal para estos insectos. Además, pueden ocultarse en los huecos alrededor de los conductos. Atrás de los electrodomésticos: el horno, el lavavajillas y la heladera generan calor y permanecen inmóviles durante mucho tiempo. Como si fuera poco, detrás de ellos suelen acumularse grasa, migas y otros restos difíciles de retirar durante la limpieza diaria. En grietas, zócalos y muebles: al tener el cuerpo aplanado, las cucarachas pueden meterse en aberturas muy angostas. Las uniones de los muebles, las separaciones entre la pared y el zócalo y los huecos cercanos al piso son escondites y vías de circulación ideales para ellas.

Las cucarachas suelen esconderse detrás de la heladera y las grietas de la cocina. (Imagen ilustrativa generada con IA)

En general, estos insectos buscan tres recursos esenciales: comida, agua y refugio. Por eso, su presencia no siempre significa que la cocina esté sucia. Una pérdida de agua, algunos restos debajo de la heladera o una grieta sin sellar pueden ser suficientes para que encuentren un lugar donde esconderse.

Cómo evitar que encuentren refugio en la cocina

Por estos motivos, el Gobierno de Canadá recomienda sellar las grietas, hendiduras y aberturas alrededor de las cañerías para reducir los escondites y posibles puntos de entrada.

Además, conviene reparar las pérdidas de agua, limpiar debajo de los electrodomésticos y guardar los alimentos en recipientes cerrados. También se recomienda sacar la basura con frecuencia y no dejar el alimento de las mascotas expuesto durante la noche.

El mejor método de prevención es sellar las grietas por las que podrían acceder al hogar. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Por último, se pueden colocar trampas adhesivas cerca de la pileta, la heladera y los zócalos para identificar en qué sectores hay mayor actividad. Si aparecen cucarachas pequeñas, restos de muda o cápsulas de huevos, lo aconsejable es recurrir a un profesional.