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SÁENZ PEÑA – Caso Leonela Giménez: trasladaron al Complejo Penitenciario II a los dos acusados del femicidio

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​Emanuel Giaccone y Cristian Almeida compartirá lugar de detención tras un operativo policial. Ambos aguardan el juicio oral previsto para antes de fin de año.

​Bajo un fuerte operativo de seguridad, las autoridades policiales efectuaron el traslado de Emanuel Giaccone y Cristian Almeida hacia las instalaciones del Complejo Penitenciario N° 2 de Presidencia Roque Sáenz Peña. Ambos hombres se encuentran imputados como presuntos responsables del homicidio de Leonela Giménez, la joven oriunda de Villa Berthet.

​Hasta el momento del procedimiento, los acusados permanecían alojados en distintas dependencias policiales: Giaccone se encontraba bajo custodia en la Comisaría Primera de Sáenz Peña, mientras que Almeida permanecía detenido en la Comisaría de El Tacuruzal. Con este movimiento operativo, los dos implicados compartirán el mismo establecimiento penitenciario a la espera de las instancias judiciales definitivas.

​La medida busca unificar las condiciones de alojamiento y reforzar los esquemas de seguridad preventivos mientras la causa avanza en su etapa resolutiva. Se prevé que el debate oral contra los acusados se lleve a cabo hacia finales del presente año.

Ámbito News

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