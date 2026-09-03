Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Tras eliminar a Vélez, Arruabarrena recordó la polémica de la Copa Argentina 2015 y reveló un dato desconocido de la final

Published

El DT de Boca habló con humor sobre la polémica consagración ante Rosario Central hace 11 años y contó un detalle sorpresivo de aquella definición en Córdoba.

Después de dejar en el camino a Vélez en la Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena recordó un partido que marcó su historia como DT de Boca: la poléica final ante Rosario Central en la edición 2015 del torneo. En conferencia de prensa, un periodista evocó aquella campaña y el “Vasco” no esquivó el tema.

Con una sonrisa, admitió: “Terminó en un quilombo”, en referencia al escándalo arbitral que envolvió la consagración de Boca. Pero además, sorprendió al revelar: “El árbitro lo eligió Central, eh”, un dato hasta ahora desconocido sobre la designación de Diego Ceballos.

La noche del 4 de noviembre de 2015 en el Mario Kempes de Córdoba quedó grabada como una de las finales más controvertidas del fútbol argentino. Boca se impuso 2 a 0 sobre Rosario Central, pero el partido estuvo marcado por errores graves del árbitro, que sancionó un penal inexistente y convalidó un gol en posición adelantada.

Los fallos arbitrales que desataron el escándalo en Córdoba

El desarrollo del encuentro estuvo atravesado por la polémica. En la primera etapa, Ceballos anuló un gol a Rosario Central por offside y en la segunda, todo se agravó. El árbitro cobró un penal para Boca por una supuesta falta de Paulo Ferrari a Gino Peruzzi, aunque la infracción ocurrió claramente fuera del área. Nicolás Lodeiro convirtió desde los doce pasos y abrió el marcador.

El increíble penal que dio Diego Ceballos: Gino Peruzzi cae afuera del área.
El increíble penal que dio Diego Ceballos: Gino Peruzzi cae afuera del área.

Sobre el final, Andrés Chávez selló el 2-0 empujando la pelota en evidente posición adelantada, pero el tanto fue convalidado. El descontento de los jugadores y el cuerpo técnico de Central, encabezado por Eduardo Coudet, se hizo sentir apenas terminó el partido: rodearon a Ceballos para exigir explicaciones, aunque el resultado ya estaba sellado.

El partido quedó marcado por el escándalo arbitral opacó la definición y dejó una huella en la historia de la Copa Argentina. La frase de Arruabarrena, años después, reavivó el recuerdo de una noche que terminó envuelta en la polémica y que, según el propio “Vasco”, tuvo un arbitraje pedido por el rival que finalmente terminó perjudicado.

Los jugadores de Central rodean a Diego Ceballos: su arbitraje incidió en el resultado.
Los jugadores de Central rodean a Diego Ceballos: su arbitraje incidió en el resultado.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Amado Boudou le pide al peronismo «prepararse fuerte» para enfrentar a Milei en las elecciones de 2027

El exvicepresidente del país, Amado Boudou, reconoció que, de cara al 2027, un gobierno popular que se presente para gobernar el país, no debe cometer los errores...

5 días ago

CORRUPCION

Roy Nikisch gasta 270 millones en una tilingueada y culpa a los opositores por no darle un cheque en blanco

🚨 RESISTENCIA: MÁS DE $270 MILLONES PARA UN ÁREA DE SERVICIOS PARA MOTORHOME MIENTRAS LA CIUDAD SE PREPARA PARA “EL NIÑO” La gestión de...

5 días ago

POLICIALES

Tucumán: Secuestraron 186 kilos de hojas de coca y 71 pescados en dos procedimientos

Los operativos fueron realizados en controles efectuados sobre la Ruta Nacional N° 34, en la localidad 7 de Abril, y la Ruta Nacional N°...

5 días ago

Deportes

A Galíndez se le escapó el penal por abajo y Huracán terminó empatando ante Estudiantes de Río Cuarto

Huracán dejó pasar una oportunidad en Parque Patricios y terminó igualando 1-1 ante Estudiantes de Río Cuarto. El partido tuvo un momento insólito en...

5 días ago