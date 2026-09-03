Tras eliminar a Vélez, Arruabarrena recordó la polémica de la Copa Argentina 2015 y reveló un dato desconocido de la final

Después de dejar en el camino a Vélez en la Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena recordó un partido que marcó su historia como DT de Boca: la poléica final ante Rosario Central en la edición 2015 del torneo. En conferencia de prensa, un periodista evocó aquella campaña y el “Vasco” no esquivó el tema.

Con una sonrisa, admitió: “Terminó en un quilombo”, en referencia al escándalo arbitral que envolvió la consagración de Boca. Pero además, sorprendió al revelar: “El árbitro lo eligió Central, eh”, un dato hasta ahora desconocido sobre la designación de Diego Ceballos.

La noche del 4 de noviembre de 2015 en el Mario Kempes de Córdoba quedó grabada como una de las finales más controvertidas del fútbol argentino. Boca se impuso 2 a 0 sobre Rosario Central, pero el partido estuvo marcado por errores graves del árbitro, que sancionó un penal inexistente y convalidó un gol en posición adelantada.

Los fallos arbitrales que desataron el escándalo en Córdoba

El desarrollo del encuentro estuvo atravesado por la polémica. En la primera etapa, Ceballos anuló un gol a Rosario Central por offside y en la segunda, todo se agravó. El árbitro cobró un penal para Boca por una supuesta falta de Paulo Ferrari a Gino Peruzzi, aunque la infracción ocurrió claramente fuera del área. Nicolás Lodeiro convirtió desde los doce pasos y abrió el marcador.

El increíble penal que dio Diego Ceballos: Gino Peruzzi cae afuera del área.

Sobre el final, Andrés Chávez selló el 2-0 empujando la pelota en evidente posición adelantada, pero el tanto fue convalidado. El descontento de los jugadores y el cuerpo técnico de Central, encabezado por Eduardo Coudet, se hizo sentir apenas terminó el partido: rodearon a Ceballos para exigir explicaciones, aunque el resultado ya estaba sellado.

El partido quedó marcado por el escándalo arbitral opacó la definición y dejó una huella en la historia de la Copa Argentina. La frase de Arruabarrena, años después, reavivó el recuerdo de una noche que terminó envuelta en la polémica y que, según el propio “Vasco”, tuvo un arbitraje pedido por el rival que finalmente terminó perjudicado.