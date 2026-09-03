“Sinvergüenza”: un medio inglés apuntó contra Leandro Paredes por poner en duda su continuidad en la Selección argentina

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina después del retiro de Lionel Messi que se sumpo a la dura sanción de la FIFA por su participación en los incidentes en la final del Mundial.

Sus declaraciones generaron repercusión en el Reino Unido. El diario británico The Sun fue especialmente crítico con el futbolista y lo calificó de “sinvergüenza”, además de señalarlo como uno de los grandes protagonistas negativos de la definición en Nueve Jersey.

El enojo del medio inglés está relacionado con lo ocurrido después de la derrota de Argentina ante España. Una vez terminado el partido, Paredes protagonizó una pelea con integrantes del seleccionado español y quedó registrado en imágenes mientras empujaba y lanzaba golpes.

Por ese episodio, la FIFA le impuso una sanción de diez partidos de suspensión, además de una multa de 66.000 libras esterlinas, unos 626.000 dólares según el tipo de cambio mencionado en la información.

Camila Galante le dedicó un conmovedor posteo a Leandro Paredes luego de la derrota de la Selección frente a España (Foto: Instagram /ccamilagalantee)

Paredes puso en duda su futuro con Argentina

La sanción no es el único motivo que llevó a Paredes a analizar su futuro. El retiro de Lionel Messi también fue determinante para el mediocampista, que compartió varios años de Selección con el capitán.

“Va a ser difícil para mí seguir en la Selección, por la sanción también, por la decisión de Leo. Va a ser difícil que todo siga como antes”, expresó Paredes.

El jugador también contó que todavía debe conversar con Lionel Scaloni antes de tomar una decisión definitiva.

“No hablé todavía con el entrenador, pero vamos a hablar y voy a ver qué decisión tomo”, explicó.

La FIFA flexibilizó la forma de cumplir la sanción

La situación tuvo una modificación importante después de un pedido realizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

La FIFA aceptó que Paredes pueda cumplir parte de la suspensión también durante amistosos de categoría A, y no únicamente en partidos oficiales.

De esta manera, el mediocampista tendrá la posibilidad de comenzar a descontar fechas antes de lo que ocurriría si la sanción solamente se aplicara a encuentros oficiales.

A pesar de esta flexibilización, Paredes todavía analiza si continuará vinculado al seleccionado.

El legado de Messi, otra de las razones

En sus declaraciones, el futbolista también se refirió al retiro de Messi y destacó todo lo que significó compartir equipo con él.

“El legado de Leo va a vivir para siempre por lo que logró, por no rendirse nunca y por demostrar que los sueños se ganan con esfuerzo, se persiguen y, al final, se cumplen”, expresó.

Paredes reconoció que dentro del plantel ya se había hablado antes del Mundial sobre la posibilidad de que la final pudiera ser el último partido de Messi con Argentina. Sin embargo, aseguró que la confirmación de su retiro igualmente fue un golpe fuerte para el grupo.