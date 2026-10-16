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Espectáculos

“Michelle Notagay se reconcilió con su Asistente Personal”

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Estamos hablando de Alejandra Petrosino, en la cual fue Asistente de muchos famosos , como Roberto Piazza y entre otros.

Actualmente esta asistiendo a Michelle Notagay, Flabio Chacon en QPinta Bar, Luciana Martinez de GH @ghoficial
Carolina Papaleo Actriz y otros.

 

Se había distanciado alejandra porque no soportaba la relaciones tóxicas que pasaba Michelle con su ex, ahora que Michelle recapacito y esta abocada solamente a sus proyectos decidió volver!

En la vida laboral y personal pasaron varias asistentes, pero ninguna como Alejandra.

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