“Michelle Notagay se reconcilió con su Asistente Personal”

Estamos hablando de Alejandra Petrosino, en la cual fue Asistente de muchos famosos , como Roberto Piazza y entre otros.
Actualmente esta asistiendo a Michelle Notagay, Flabio Chacon en QPinta Bar, Luciana Martinez de GH @ghoficial
Carolina Papaleo Actriz y otros.
Se había distanciado alejandra porque no soportaba la relaciones tóxicas que pasaba Michelle con su ex, ahora que Michelle recapacito y esta abocada solamente a sus proyectos decidió volver!
En la vida laboral y personal pasaron varias asistentes, pero ninguna como Alejandra.