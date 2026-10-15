Connect with us

Hi, what are you looking for?

Economia

Una familia necesitó más de $1,6 millones para no caer en la pobreza

Published

Las canastas básicas subieron 1,7% en septiembre y acumularon incrementos superiores al 24% en lo que va del año. En la comparación interanual, los aumentos superaron a la inflación general, que fue del 33,4%.

El costo de vida continúa presionando sobre los ingresos familiares. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 en septiembre para cubrir los gastos esenciales y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

En tanto, requirió $738.690 para afrontar únicamente los alimentos indispensables y no caer en la indigencia.

Ambas canastas registraron un incremento mensual del 1,7%, por debajo de las subas del 2,6% observadas en julio y agosto. Sin embargo, la desaceleración no modifica el fuerte encarecimiento acumulado durante 2026.

Entre enero y septiembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 25,3%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) avanzó un 24,7%. La situación resulta aún más exigente al observar la evolución interanual: los alimentos básicos se encarecieron un 40% y la canasta que determina la pobreza, un 38,7%.

Los dos indicadores superaron ampliamente la inflación general interanual del 33,4%, reflejando el mayor impacto de los gastos esenciales sobre el presupuesto de los hogares.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

“Ahora hay una discusión interna entre Santilli y los Menem y Karina va a tener que decidir”

Ignacio Fidanza analizó en GPS los dos debates que atraviesan la mesa política del gobierno. Rebote de la economía y acuerdo con gobernadores. El...

3 días ago

Politica

Pullaro y la resistencia emocional al kirchnerismo

En el mismo discurso, el mandatario radical llamó a ir contra el populismo y admitió que este año el tesoro provincial tuvo $ 765...

3 días ago

Politica

¿Les piden a las escuelas que compren fiado?: Pese a tener presupuesto asignado, el gobierno no habilita los fondos

El Servicio Alimentario de la Región Educativa IV-B (Quitilipi), atraviesa una situación de incertidumbre: una resolución autoriza los gastos de octubre, pero los directivos...

3 días ago

Politica

Capitanich advierte que el Presupuesto Nacional 2027 deja al Chaco sin el segundo puente, sin obras y con fuertes recortes en educación y AUH

El senador nacional Jorge Capitanich presentó un informe sobre el impacto que tendría en el Chaco el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por...

3 días ago