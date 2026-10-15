Una familia necesitó más de $1,6 millones para no caer en la pobreza

Las canastas básicas subieron 1,7% en septiembre y acumularon incrementos superiores al 24% en lo que va del año. En la comparación interanual, los aumentos superaron a la inflación general, que fue del 33,4%.

El costo de vida continúa presionando sobre los ingresos familiares. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 en septiembre para cubrir los gastos esenciales y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

En tanto, requirió $738.690 para afrontar únicamente los alimentos indispensables y no caer en la indigencia.

Ambas canastas registraron un incremento mensual del 1,7%, por debajo de las subas del 2,6% observadas en julio y agosto. Sin embargo, la desaceleración no modifica el fuerte encarecimiento acumulado durante 2026.

Entre enero y septiembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 25,3%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) avanzó un 24,7%. La situación resulta aún más exigente al observar la evolución interanual: los alimentos básicos se encarecieron un 40% y la canasta que determina la pobreza, un 38,7%.

Los dos indicadores superaron ampliamente la inflación general interanual del 33,4%, reflejando el mayor impacto de los gastos esenciales sobre el presupuesto de los hogares.