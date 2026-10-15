Uno por uno: ¿Quiénes fueron los diputados presentes y cuáles se ausentaron?

La sesión reunió 121 legisladores, ocho menos de los necesarios para debatir el rechazo al DNU. La mayoría de los ausentes pertenecía a La Libertad Avanza.

(BUENOS AIRES).- «Tener esta media sala vacía es una vergüenza, pero también es una inmoralidad«, dijo Myriam Bregman. La Cámara de **Diputados reunió 121 legisladores el 15 de octubre, ocho menos que los 129 necesarios para abrir la sesión convocada para rechazar el DNU 70/2023.

El oficialismo logró impedir que se abriera el recinto después de negociar con sus aliados, mientras las inmediaciones del Congreso de la Nación se llenaban de manifestantes contra el Gobierno. La Cámara registró 136 ausentes. En La Libertad Avanza, faltaron 94 de sus 95 integrantes; el único miembro del bloque en el recinto fue quien presidía Diputados, para cumplir esa función.

¿Cómo actuaron los bloques?

Provincias Unidas tuvo ocho ausentes entre sus 18 integrantes: Lourdes Micaela Arrieta, Jorge Antonio Ávila, Sergio Eduardo Capozzi, José Núñez, Gisela Scaglia, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Alejandra Torres. En Unión por la Patria faltaron Estela Mary Neder y Paulo Agustín Tita, dos de sus 92 miembros. Scaglia y Núñez estaban vinculados al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro; Rizzotti y Zigarán, al jujeño Carlos Sadir; Torres, al cordobés Martín Llaryora, y Ávila, al chubutense Ignacio Torres.

En Tucumán se ausentaron Gladys Medina, Elia Fernández y Carlos Noguera, los tres representantes que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. También faltaron Yolanda Vega, vinculada a Salta, Daniel Vancsik, a Misiones, y Karina Moureira, de Neuquén. La oposición acusó a gobernadores aliados de haber sido presionados por el Gobierno, en particular durante el viaje a Francia que hicieron junto al presidente, y de haber ordenado a sus diputados no concurrir.

El PRO y la UCR tampoco aportaron asistentes: faltaron sus 12 y seis integrantes, respectivamente. Entre los ausentes estuvieron Cristian A. Ritondo y Martín Yeza por el PRO, y Lisandro Nieri y Pamela Fernanda Verasay por la UCR. Argentina Federal registró cuatro ausencias entre nueve miembros, mientras que los dos representantes del MID y los dos de Producción y Trabajo tampoco asistieron.

La nómina de quienes sí dieron quórum incluyó a Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto, Myriam Bregman y Pablo Juliano. Bregman cuestionó las bancas vacías: «Tener esta media sala vacía es una vergüenza, pero también es una inmoralidad. Lo que comenzó es el camino de exponer a tibios, traidores, acuerdistas. Queremos saber qué negociaron, porque negocian la propia; es mentira que negocian por las provincias.»

Pichetto planteó: «La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. A mí siempre me decían que no hay que colocarse en la situación de perder, pero también acá, con nuestra presencia, hay un planteo de reclamo muy fuerte. Este decreto le sirvió como herramienta de salida al gobierno cuando no tenían Ley Bases ni mayorías en las cámaras, pero ya está agotado.»

La sesión también debía tratar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento familiar, pero esos asuntos no llegaron al debate. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, dijo que «hoy venían a legislar a favor de las personas con discapacidad» y que quienes integran ese colectivo «merecían una respuesta«; agregó que buscaban «legislar a favor de muchos argentinos que están desesperados» por sus deudas. El intento de rechazo quedó pendiente: el DNU eliminó la Ley de Tierras y el límite a la venta de tierras a extranjeros que regía desde 2011; la Corte Suprema rechazó el amparo que había suspendido ese artículo y dejó la ley sin vigencia. Martín Menem celebró en X: «Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso«.