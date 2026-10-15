La inflación golpea más en el Gran Resistencia: 24,19% en nueve meses y aumentos sostenidos

El IPC de septiembre marcó 1,82% mensual y 33,73% interanual. Vivienda y servicios treparon 76,71% en un año, mientras Alimentos explicó casi la mitad de la suba.



El Gran Resistencia cierra septiembre con una inflación acumulada de 24,19%, por encima del 23,6% registrado a nivel nacional, según el informe de la Dirección Provincial de Información Estadística y Territorial (DIPIET).

La variación interanual alcanzó el 33,73%, también superior a la media del país (33,4%), y el índice mensual fue de 1,82%.

El dato más alarmante surge de Propiedad, combustible, agua y electricidad: con una suba interanual de 76,71%, más del doble del nivel general, se consolida como el rubro que más castiga a los hogares del aglomerado. Le sigue Alimentos y bebidas, con 37,46% interanual, que explicó el 46,51% del aumento total y aportó 15,69 puntos porcentuales a la variación.

En septiembre, los mayores incrementos mensuales fueron Esparcimiento y cultura (4,23%), Propiedad, combustible, agua y electricidad (3,91%) y Bienes y servicios varios (2,40%). Solo Enseñanza (-0,15%) e Indumentaria y calzado (-0,32%) mostraron caídas.

Dentro de Alimentos, los productos de panificación, cereales y pastas (2,05%) y las verduras (2,50%) lideraron las subas, mientras Aceites y grasas (-0,13%) fue el único grupo en retroceso.

El escenario confirma un deterioro sostenido del poder adquisitivo en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas,el principal aglomerado urbano de la provincia.

