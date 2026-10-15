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Economia

El consumo de carne en su mínimo histórico: los argentinos comen 10 kilos menos que hace una década

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Per cápita se desplomó a 45,4 kilos anuales, según CICCRA. La menor producción, el avance de las exportaciones y los precios en alza explican el retroceso.

El consumo de carne vacuna en el país alcanzó un nuevo piso histórico: 45,4 kilos por habitante al año, medido sobre los últimos doce meses a septiembre de 2026, según datos de CICCRA (Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina).

La cifra representa una caída del 10,5% interanual y confirma una tendencia descendente que no encuentra freno. Hace una década, el promedio era de 56,1 kilos por persona.

La retracción del mercado interno responde a un cóctel adverso: menor producción, mayor demanda externa y precios de la hacienda en ascenso. Entre enero y septiembre, la absorción local representó el 69,7% de la producción total, cuatro puntos menos que en 2025. Los envíos al mercado interno cayeron 11,7% interanual y el precio relativo de la carne subió 6,9% en términos reales.

Mientras el consumo local pierde terreno, las exportaciones se expanden. El acuerdo comercial con Estados Unidos amplió el cupo de ingreso de carne argentina de 20 mil a 100 mil toneladas anuales con aranceles diferenciales, lo que profundiza la disputa entre la mesa de los argentinos y los mercados externos.

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