Pullaro y la resistencia emocional al kirchnerismo

En el mismo discurso, el mandatario radical llamó a ir contra el populismo y admitió que este año el tesoro provincial tuvo $ 765 mil millones menos que en 2023

El gobernador de Santa Fe dice que no hay que volver al populismo que derrochó recursos del Estado y que tiene una matriz de corrupción muy fuerte. Un minuto después, en un desvío del mismo discurso, dice que si se hubieran mantenido las variables de recaudación y las trasferencias por coparticipación del año 2023 la provincia este año tendría en sus arcas 765 mil millones de pesos más que lo que tiene actualmente.

En diciembre de 2023 terminó el gobierno de Alberto Fernández. Desde entonces gobierna Javier Milei que es cuando, lo dice Maximiliano Pullaro, empezó el acentuado declive de los ingresos santafesinos. La preocupación del gobernador radical es el retorno del kirchnerismo aunque en realidad se refiere a cualquier variante peronista. Lo dice en esos términos y explicita que si tiene que optar entre una gestión de signo peronista o la libertaria se queda con esta última sin la mínima duda.

De hecho la opción se está materializando. En su gabinete explicitan que les interesa cerrar un acuerdo para que La Libertad Avanza no genere una tercera fuerza que complique la reelección de Pullaro y, también, que ponga en riesgo el control de Rosario, ya que un escenario partido en tres como en la última compulsa puede habilitar a que el dirigente de izquierda Juan Monteverde, aliado al justicialismo, se quede con la mayor ciudad santafesina. A cambio de esa ventaja Pullaro no jugará nacionalmente para evitar en la franja no peronista sacarle votos a Milei que está decidido a repetir.

Al abrazarse a la gestión libertaria, que es la opción que dice le conviene políticamente para reelegir y para que sus socios de la coalición Unidos mantengan las ciudades y pueblos que gobiernan, opta por una gestión que le paraliza la actividad en la provincia, le tumba por eso los ingresos fiscales por recaudación y le retacea como afirma las transferencias federales. Hablando en un acto el martes en la Municipalidad de Santa Fe le puso los números que están arriba: 765 mil millones de pesos menos de ingresos solo en lo que va del año. Son 510 millones de dólares a valor corriente.

Es casi cuatro veces lo que invirtió la provincia en los recientes y exitosos Juegos Suramericanos. O casi cinco la inversión que lleva en tres años en corredores viales del sur provincial, que esta semana el gobierno estimó en más de 150 mil millones de pesos. Para una provincia que tomó deuda por 800 millones de dólares en Wall Street en diciembre del año pasado, por su buena salud fiscal, se nota que el ingreso que Santa Fe dejó de percibir entre recaudación y coparticipación tiene significado. Pullaro mismo dijo que el monto perdido es más de una masa salarial de los empleados de la provincia.

El Ministerio de Economía de Santa Fe reconoce que lo que más planchó la recaudación son los problemas de actividad que ocasiona el plan económico de Milei. En marzo de este año la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) registró el cierre de 310 empresas y 8.200 puestos de trabajo perdidos desde diciembre de 2023. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo indica, según La Nación de este sábado, que en el mandato de Milei 32.290 empresas bajaron sus persianas y que de ese total 15.475 sociedades lo hicieron en el año en curso.

En la misma declaración del martes Pullaro admite que eso lo afecta en carne viva, lo reconoce diciendo que el quebranto privó a su gestión de 765.000.000 de pesos, pero su mayor preocupación según explicita es que vuelva el populismo.

“Hay muchos políticos así de locos”, comenta ante el registro un editor muy experimentado. Pero dirigentes en estas posiciones y probados en años de disputas no dan un paso sin hacer cálculos. En un Brasil estabilizado económicamente, con tasa de crecimiento y una mejor distribución acaba de ganar Flavio Bolsonaro. Alguien en X recordó una famosa frase del columnista político estadounidense Ben Shapiro. “Los hechos no se preocupan por tus emociones”. Acá lo que parece funcionar es lo inverso: las emociones no se preocupan por los hechos.

Pullaro sabe de la resistencia emocional al kirchnerismo del electorado en Santa Fe y por eso lo ubica en el centro del ring como contendiente, así sean los libertarios los que hunden a una provincia con su consumo paralizado y con transferencias que salvo las automáticas no llegan desde el primer día. Y desde esa convicción al gobierno que lo desangra le tiende puentes, le vota la mayoría de sus iniciativas en el Congreso y lo acompañará con la suspensión de las Paso nacionales que Milei busca desactivar para complicarle al peronismo una resolución competitiva de su candidato presidencial.

“Lo peor es volver al populismo, que derrochó recursos del Estado y tuvo una matriz de corrupción muy fuerte que le hizo perder muchas oportunidades a la Argentina”, dijo Pullaro este martes. “El país tenía superávit gemelos (fiscal y comercial) cuando empezó a gobernar el kirchnerismo. Fue la primera vez que logramos ir a pagarle cash lo que le debíamos al FMI. Siete años después ya habíamos reventado la caja por la política de populismo, de derroche indiscriminado de recursos y de corrupción. Eso no puede volver”.

Segundos después habla de la situación de ingresos santafesinos. Dijo que acababa de analizar el tema con su ministro de Economía Pablo Olivares. “Hicimos un análisis objetivo de lo que es la coparticipación federal de este año comparado con 2023. Y de allí surge un dato: si hubiésemos mantenido las variables de recaudación y de las transferencias federales de 2023, hoy la provincia tendría en sus cuentas 765.000 millones más que los que ingresaron efectivamente. No entraron y es un montón de recursos”.

La periodista Ivana Fux consignó que Pullaro y Olivares tomaron estos cálculos de una publicación de IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) sobre transferencias a provincias. El informe indicó que si se mantenía la pauta de 2023 Santa Fe habría percibido en septiembre de este años 68 mil millones más y que, de contemplarse el acumulado anual, 765 mil millones de pesos más.

Hay un desorden político en exaltar, como hace el gobierno provincial buscando el contraste con el populismo, el superávit y el orden macro económico de Nación. Y es que eso es a costa del déficit santafesino. El propio informe de Economía provincial sobre las finanzas aclara que “si no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 355,74% mayor”. Eso a raíz de que en el primer semestre de este año Santa Fe tuvo un déficit financiero de 717.739 millones de pesos. Y que el gobierno nacional escamotea fondos que por sentencia firme de la Corte Suprema son de la provincia.

Un gran problema para el Pullaro que busca un socio en Javier Milei es que el presidente se ufana de que no retrocederá un centímetro en el ajuste. Nada indica que Santa Fe pueda entonces esperar alivio o el superávit que le pondera a la Nación.

Hace un mes, en el Día de la Industria, otra vez quedó plasmada la distancia cuando el mandatario radical bregó en la ciudad de Esperanza por políticas para el sector ante 800 empresario que hablaron de una economía hemipléjica, como dijo Javier Martín, presidente de Fisfe, por la pérdida de unidades productivas y de empleos. “Tenemos que generar un modelo de desarrollo productivo que nos permita generar crecimiento. Tenemos que debatir hacia dónde van a ir estos recursos, si a la timba financiera o al populismo in,discriminado”, les dijo Pullaro. No obstante el aliado deseado difícilmente vaya por obra pública, por incentivos industriales o se aleje de un modelo que hasta ahora privilegió al campo de las finanzas.

Puede parecer un síntoma como para peinarse las ideas. Pero Pullaro que tiene grandes chances de retener el gobierno busca apoyos por derecha. Y ahí le rinde pegarle al populismo, como define a todo el panperonismo, aunque el modelo de Milei, cómo él mismo lo reconoce, le planche el cons