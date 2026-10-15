Frente al fenómeno de El Niño, el gobierno chaqueño refuerza las defensas y amplía el lago compensador

El gobernador Leandro Zdero supervisó este jueves los trabajos de ampliación del lago compensador, una obra estratégica para fortalecer la infraestructura hídrica y prevenir posibles anegamientos ante las lluvias intensas y las crecidas de los ríos, en el marco de las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial frente al fenómeno de El Niño.

La obra permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento de agua y mejorar el escurrimiento en el área metropolitana. Además, la tierra extraída es reutilizada para reforzar defensas en sectores estratégicos de la zona sur de Resistencia.

“Estamos acá donde antes absolutamente era todo tierra y estamos ampliando el lago compensador. Este recibe el agua del río Arazá y del canal de Soberanía. Estaba previsto hacerlo cuando se construyó el canal, pero pasó mucho tiempo y hoy estamos garantizando una mayor capacidad para alojar agua”, explicó el Gobernador Zdero.

En ese sentido, precisó que los trabajos contemplan la extracción de aproximadamente 100.000 metros cúbicos de suelo, lo que permitirá incrementar la capacidad de recepción de agua y contribuir a aliviar el escurrimiento en la ciudad. La tierra extraída será reutilizada para reforzar defensas en otros sectores de la zona sur de Resistencia.

Planificación y trabajo articulado

Por su parte, la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, destacó la planificación y el trabajo conjunto entre la Dirección de Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua (APA) para concretar esta intervención. “Hace tres semanas, acá había solamente tierra. A través de una planificación de Vialidad junto con APA, se definió construir este lago compensador para alojar agua donde antes había suelo, evitando que ese volumen descargue sobre el área metropolitana y afecte a Resistencia, Barranqueras, y Puerto Vilelas ”, señaló.

Meiriño remarcó que la obra forma parte de una estrategia integral de prevención que incluye trabajos estructurales, monitoreo y coordinación entre los organismos provinciales, municipales y las fuerzas federales.

Esto no es espontáneo, surge de una planificación que venimos desarrollando desde principios de año, cuando tuvimos la advertencia de que el fenómeno de El Niño iba a instalarse en toda la zona del Litoral”, afirmó.

Asimismo, destacó el funcionamiento del Comité de Emergencia y las acciones de preparación impulsadas por el Gobierno provincial para responder ante eventuales contingencias climáticas.

Se mejora el funcionamiento de drenaje

En tanto, el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, explicó que la ampliación del lago compensador permitirá incrementar la capacidad de recepción de los aportes de agua del río Arazá y del canal de Soberanía, mejorando el funcionamiento del sistema de drenaje.

El funcionario indicó que la intervención se complementa con otras obras de defensa que se ejecutan en la zona sur de Resistencia, utilizando el suelo extraído del lago por su buena calidad.

En ese marco, detalló que se avanza en la construcción de una defensa sobre avenida España para evitar el ingreso de agua hacia sectores vulnerables de la ciudad. Además, ante la crecida del río, se están adelantando trabajos en la zona de avenida Arribálzaga y el canal 16, donde se prevé realizar un corte para impedir que el agua avance hacia áreas como las chacras 215, 214 y 213.

El Gobierno provincial continúa ejecutando obras de infraestructura hídrica y defensas en puntos estratégicos, con el objetivo de mejorar el escurrimiento, reducir riesgos y proteger a los vecinos del área metropolitana ante posibles lluvias intensas y crecidas.