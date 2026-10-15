Puerto Vilelas se prepara para una posible evacuación de 800 familias por la crecida del río

El presidente del Concejo Municipal de Puerto Vilelas, Guillermo Soria, advirtió que la situación podría complicarse si el hidrómetro de Barranqueras alcanza entre 7 y 7,50 metros el próximo martes. Actualmente, hay cerca de 10 familias evacuadas y el municipio acondiciona refugios alternativos para asistir a los vecinos.

Puerto Vilelas se prepara para una posible emergencia hídrica ante la crecida del río y la previsión de que el hidrómetro de Barranqueras alcance entre 7 y 7,50 metros el próximo martes. Según advirtió Soria, si el nivel del agua continúa subiendo, unas 800 familias podrían necesitar ser evacuadas.

Soria explicó que ya comenzaron a recibir solicitudes de vecinos de las zonas afectadas que buscan abandonar sus hogares con anticipación, ante la llegada del agua a sus terrenos. Por el momento, hay cerca de 10 familias evacuadas en distintos puntos de la localidad.

El funcionario señaló que, aunque la situación todavía no genera complicaciones generalizadas, el nivel previsto para los próximos días podría agravar el escenario y obligar a ampliar la asistencia.

Refugios alternativos para evitar el uso de escuelas

Ante la posibilidad de que la crecida se prolongue durante varias semanas, el municipio trabaja junto con el Gobierno provincial para acondicionar distintos espacios destinados a recibir a las familias afectadas.

Uno de los principales lugares es un galpón con capacidad para alrededor de 400 personas. También se prevé utilizar clubes y otros albergues para ampliar la disponibilidad de espacios.

Soria explicó que las escuelas serán el último recurso para alojar a los evacuados, con el objetivo de evitar la interrupción de las clases presenciales. Recordó que las emergencias hídricas pueden extenderse durante más de 30 días, hasta que el agua baje y las viviendas vuelvan a estar en condiciones de ser habitadas.

El presidente del Concejo también indicó que algunas familias optan por trasladarse a casas de familiares o amigos, mientras que otras se resisten a abandonar sus hogares por temor a perder sus pertenencias. En determinados casos, incluso hay personas que permanecen en sus viviendas hasta que el avance del agua lo permite.

En paralelo, la Municipalidad de Puerto Vilelas desarrolló Hidroalerta, una aplicación destinada a brindar información oficial sobre la situación del hidrómetro de Barranqueras, el estado de los caminos, los pronósticos meteorológicos y las alertas para la población.

Soria explicó que la herramienta busca evitar la circulación de rumores y datos imprecisos que puedan generar alarma o una falsa sensación de tranquilidad entre los vecinos.

Mientras se monitorea la evolución del río, las autoridades continúan con los preparativos para asistir a las familias que necesiten abandonar sus hogares y reforzar la capacidad de respuesta ante un eventual agravamiento de la emergencia.