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¿Les piden a las escuelas que compren fiado?: Pese a tener presupuesto asignado, el gobierno no habilita los fondos

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El Servicio Alimentario de la Región Educativa IV-B (Quitilipi), atraviesa una situación de incertidumbre: una resolución autoriza los gastos de octubre, pero los directivos recibieron la indicación de comprar a crédito hasta la acreditación.

Una situación que genera preocupación atraviesa al Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la Región Educativa IV-B, con sede en Quitilipi. Según la documentación, la resolución 2026-3165-28-1 del Ministerio de Desarrollo Humano, fechada el 29 de septiembre de 2026, autoriza una transferencia de $70.364.280 para los establecimientos educativos de esa región.

Sin embargo, entre los responsables de las instituciones comenzó a circular una indicación difundida por Sergio Vera, supervisor de Nivel Secundario: “Por favor hagan las compras, pidan fiado a sus proveedores, hasta tener acreditado el dinero”.

El mismo mensaje advierte que, si una institución no presta el servicio, deberá devolver el monto correspondiente a esos días.

La diferencia es sustancial: que una transferencia esté autorizada administrativamente no significa que el dinero ya esté acreditado y disponible. Por eso, la comunidad educativa reclama explicaciones oficiales: ¿cuándo estarán acreditados los $70.364.280?, ¿quién dispuso que las escuelas pidan fiado?, ¿qué ocurre si un comerciante no acepta vender a crédito?, ¿quién garantiza el pago de esas deudas?

La preocupación crece porque ya circula el mensaje de una institución que advierte que no tendría pan para garantizar el desayuno y solicita a las familias que los alumnos lleven el suyo. La Región IV-B tiene como directora regional a Marisel Picolli.

Desde la comunidad educativa recordaron que el Estado debe garantizar el funcionamiento del SAE y que los directivos no deberían depender de la buena voluntad de un comerciante ni los proveedores financiar el sistema.

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